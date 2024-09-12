長江實業集團北京•御翠園　大型公園環繞

長江實業集團旗下和記地產集團旗下北京•御翠園，多個大型公園環繞在旁，強調自然與建築的交匯相融，恍如「Living in the Park」。項目坐擁自然景觀資源，勢成追求生活質素人士及投資者佳選。

放眼全球國際大都會，無論是美國紐約的中央公園，還是英國倫敦的海德公園，環繞其間的高端住宅往往價值不菲，樓價均是區域天價，備受高淨值人群追捧。

坐落於北京四環與五環之間被譽為「CBD後花園」的朝青板塊，北京•御翠園自然環境得天獨厚，項目現正展開全球宣傳計劃，例如日前於北京、上海、廣州、深圳、東莞等內地主要城市舉行巡迴推介會，獲得熱烈反響，吸引各地潛在客戶關注。

北京•御翠園涵蓋高層住宅與聯排府邸，其中高層住宅提供兩款三房戶型，建築面積由約1,500至約1,990平方呎不等，兩梯兩戶的配置。聯排府邸以建築面積約3,710平方呎的戶型為主，另有小量建築面積約4,300平方呎的單邊單位。項目配備環形跑道和健身區域，滿足住戶休閒與運動需求。

項目周邊約4公里範圍內環繞着大大小小9個公園，西側約3公里處便是北京四環內最大的城市公園─朝陽公園，南側緊鄰7萬平方米的姚家園公園，東側與44萬平米的朝陽體育中心為鄰。更有將府公園、東風公園、京城森林公園、星河灣生態公園、平房公園、紅領巾公園等生態公園環伺周圍。

和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，近年「20分鐘公園效應」的興起，凸顯綠色生態環境對住宅價值的影響力與日俱增。放眼全球各大都市，最昂貴、最具價值的頂級豪宅皆匯聚於城市大型綠化空間旁。

如今，買家更嚮往擁抱都市繁華的同時，亦能享受寧靜與自然相伴的生活方式。北京‧御翠園位處繁華地段，周邊生活配套完善醇熟，交通便利。更難得的是，項目被周邊多個公園環抱。項目即將以準現樓開售，勢成為京城房地產市場眾所期待的搶手新盤之一。