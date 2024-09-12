港府任命4人為會財局非執董

港府再度委任雷祺光，並新委任陳覺忠、梁煥芹和巫麗蘭為會計及財務匯報局(簡稱會財局)非執行董事，任期由 2024 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，為期兩年。

財經事務及庫務局發言人公布局非執行董有關任命時指，自會計專業新規管制度在2022年實施，會財局董事局一直帶領該局有序地履行有關會計專業人士和執業單位的各項規管權力。隨着3名來自不同專業背景的新非執行董事加入，相信該局會繼續為會計業的有效監管及可持續發展全力以赴。

會財局行政總裁賴翠碧表示，衷心感謝董事局提供指導和寶貴建議，以協助會財局履行其作為會計專業獨立監管機構及市場促進者的雙重角色。期待與董事局緊密合作，確保本局能夠高效且有效地履行監管職責。

會財局主席黃天祐指，被委任的非執行董事在會計、金融和學術領域的豐富經驗，將成為董事局的重要資産，以助發展。董事局的集體智慧以及多元化的專業知識，相信能進一步加強會財局的有效運作。

會計專業新規管制度在2022年10月起生效後，會財局成為全面而獨立的會計專業規管機構，獲擴大法定職權進行註冊、查察、調查和紀律處分等。會財局亦負責促進並支援會計專業發展，以及監督香港會計師公會執行其各項法定專業職能。