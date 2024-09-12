荃威花園兩房戶持貨5個月即沽　帳面獲利3萬元

撤辣後樓價再跌，有4月入市荃灣荃威花園兩房單位業主，持貨僅約5個月即劈價25萬元沽貨，帳面只獲利3萬元，但扣除使費料仍要損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨13座低層6室，實用面積約453方呎，兩房間隔，望內園景，終以約460萬元成交，呎價約10,155元，原業主於2004年8月以約192萬元購入，帳面獲利約268萬元，升值約140%。

●美聯鄭琨指，西灣河嘉亨灣2座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約920萬元，獲同區用家議價後以約888萬元成交，呎價約17,831元。

●中原沈興和稱，西營盤KENSINGTON HILL低層C室，實用面積約569方呎，兩房間隔，望樓景，叫價1,300萬元，最新以1,265萬元沽出，呎價約22,232元，新買家為區內租客。

●中原胡志軒表示，堅尼地城Imperial Kennedy低層F室，實用面積約565方呎，兩房間隔，上月底叫價1,200萬元，最新以1,155萬元沽出，呎價約20,442元，新買家為內地客，原業主於2013年以1,004萬元購入，持貨約11年帳面獲利151萬元。

●中原柳志明指，堅尼地城珍珠閣B座高層7室，實用面積約435方呎，兩房間隔，望山景，最新以550萬元沽出，呎價約12,644元，新買家為本地家庭，原業主於1998年12月以167萬元購入，持貨約26年帳面獲利383萬元。

－－－－－

九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡海濱南岸1座高層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，望全海景，吸引3組買家洽購，放盤僅3天，即以一口價960萬元易手，呎價約16,299元，同類型同景觀三房戶曾以1,250萬元高價成交，交投相差290萬元或約23%。

－－－－－－

新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃威花園M座中層3室，實用面積約480方呎，兩房間隔，原業主撤辣後今年4月才以370萬元購入，6月叫價398萬元放售，減價至373萬元成交，呎價約7,771元，持貨僅約5個月，帳面獲利3萬元，扣除使費料蝕逾10萬元。

●中原陳文杰表示，荃灣海之戀．愛炫美5A座高層C室，實用面積約812方呎，套三房間隔，7月叫價1,520萬元，減價90萬元，以1,430萬元易手，呎價約17,611元，新買家為外區換樓客，原業主於2018年2月以1613.6萬元一手買入，持貨約6年半帳面蝕183.6萬元。

●中原陳沛堯稱，西貢御花園雙號屋，實用面積約1,234方呎，套三房間隔，擁天台花園及1個車位，買賣雙方議價後，以1208萬元沽出，呎價約9,789元，新買家為外區換樓客，約8年帳面需蝕讓124萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢界咸村雙號村屋全幢，四房間隔，享山景，連天台面積約700方呎，叫價1,650萬元，終獲買家以1,500萬元承接，累減150萬元，減幅約9.1%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約15宗二手買賣，其中天宇海6B座中層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，議價後以823萬元易手，呎價約11,352元，新買家為換樓客，原業主持貨約7年帳面獲利約12萬元離場。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍9月暫錄約22宗二手買賣，沙田好運中心竹林閣中層B室，實用面積約390方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以420萬元易手，呎價約10,769元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田碧濤花園2期怡景閣中層C室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，望河景，放盤半年，叫價1,198萬元，減60萬元，減幅約5%，終獲買家以1,138萬元承接，呎價約10,170元。

●美聯楊浩然稱，大埔居屋景雅苑A座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價498萬元，獲區內家庭客議價43萬元後，以455萬元承接，呎價約7,054元，原業主2015年以423萬元購入，持貨約9年帳面僅賺32萬元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水公屋天平邨6座高層17室，實用面積約485方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價230萬元，最終以200萬元售出，呎價約4,124元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋景盛苑C座高層8室，實用面積約546方呎，屬3房間隔，未補價第二市場叫價約350萬元，日前議價後以330萬元易手，呎價約6,044元，新買家為上車客。

●中原張禮傑表示，元朗區9月暫錄約29宗二手買賣，其中洪水橋尚城連錄4宗，包括8座高層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，叫價415萬元，新買家為上車客，附裝修，議價後以408萬元承接，呎價約7,757元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕135萬元，貶值約25%。

●香港置業曾金強稱，馬灣珀麗灣31座中層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，望海景，原業主叫價628萬元放盤，終以568萬元成交，原業主累減約60萬元沽出或減幅約10%，呎價約9,611元，原業主於2019年以約720萬元購入，帳面蝕讓約152萬元。

－－－－－－