華為三摺疊手機「炒價」飆至22萬 遙遙領先新iPhone？
2024年09月12日 21:15
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中美手機大廠早前同日發布新機，由網上回響得知，華為的三摺疊手機Mate XT非凡大師的風頭完全蓋過蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 16系列。雖然新機下周五(20日)才正式開賣，不過，阿里巴巴(09988)旗下的二手交易平台「閒魚」已出現多個Mate XT的放售，每台售價更高見20萬元人民幣(約21.91萬港元)，看圖片該名賣家似乎已有實機在手，若成功轉手即「升」價十倍！
誠然「有價未必有市」，不過內地人對國產手機的喜愛亦可從手機的預訂數量略知一二；截至今日晚上9時許，華為商城已錄554.9萬人預約購買Mate XT。預約結束時間為9月19日晚上11時59分。
不過，Mate XT即使用上三摺疊屏幕，但在處理器性能上仍落後iPhone 16 Pro，新iPhone的A18晶片採用第2代的3納米製程；相反Mate XT則沿用Pura70的麒麟9010晶片，該晶片使用7納米技術。
投行Oppenheimer新興技術高級分析師Martin Yang直言，華為目前的晶片技術仍落後最先進的水平約2至3年，相信華為接下來的營銷策略將不會放在晶片之上，而是凸顯Mate XT是市場首部三摺疊手機。