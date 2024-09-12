華為三摺疊手機「炒價」飆至22萬　遙遙領先新iPhone？

誠然「有價未必有市」，不過內地人對國產手機的喜愛亦可從手機的預訂數量略知一二；截至今日晚上9時許，華為商城已錄554.9萬人預約購買Mate XT。預約結束時間為9月19日晚上11時59分。

不過，Mate XT即使用上三摺疊屏幕，但在處理器性能上仍落後iPhone 16 Pro，新iPhone的A18晶片採用第2代的3納米製程；相反Mate XT則沿用Pura70的麒麟9010晶片，該晶片使用7納米技術。

投行Oppenheimer新興技術高級分析師Martin Yang直言，華為目前的晶片技術仍落後最先進的水平約2至3年，相信華為接下來的營銷策略將不會放在晶片之上，而是凸顯Mate XT是市場首部三摺疊手機。