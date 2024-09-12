新盤單日錄13宗成交　元朗項目公開5個現樓示範單位

新盤市場交投平穩，單日錄得約13宗成交。部署月內展開新一輪銷售的元朗項目，5個連家具現樓示範單位一口氣亮相。

●啟德天璽‧天第1期上樓書

●元朗站The YOHO Hub II新價單涉至少94伙

新鴻基地產（00016）旗下元朗站The YOHO Hub II，周四(12日)率先對傳媒開放5個連家具示範單位，全數均位於第6座18樓，包括4個3房戶及1個2房戶。新地代理執行董事陳漢麟表示，最快下周初推出新價單，將提供不少於94伙。

●灣仔One Wood Road推價單2號

由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周四(12日)上載價單2號，涉及30伙，折實平均呎價約24,807元，並取消昨日上載的價單1號。價單2號維持最高24.75%折扣優惠，涉及單位均是實用面積460方呎的兩房戶型，折實價介乎984.9萬至1,333.1萬元，折實呎價約21,411至28,980元。

●啟德維港1號三房成交價1,972萬元

●北角海璇II四房連車位售5,430萬元

●將軍澳PARK SEASONS兩房呎售約14,876元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(12日)售出第2B座33樓D室，實用面積437方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價650.1萬元，呎價約14,876元。發展商表示，買家鐘情該單位位處大單邊，主人睡房設廣角觀景窗，採光度十足。SEASONS系列至今售出825伙，套現近51.9億元。

●啟德澐璟三房海景戶售5,968萬元

●旺角Larchwood連錄4宗終止交易