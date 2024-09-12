新盤單日錄13宗成交 元朗項目公開5個現樓示範單位
2024年09月12日 22:04
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新盤市場交投平穩，單日錄得約13宗成交。部署月內展開新一輪銷售的元朗項目，5個連家具現樓示範單位一口氣亮相。
●啟德天璽‧天第1期上樓書
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天第1期，周四(12日)上載樓書至項目官方網站。今期由3座住宅大樓組成，提供906伙，主打的兩房佔約四成。最細單位開放式單位實用面積由236方呎。樓書所見，今期包括第3座，第5座及第6座住宅大樓。單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎236至3,936方呎。
●元朗站The YOHO Hub II新價單涉至少94伙
新鴻基地產（00016）旗下元朗站The YOHO Hub II，周四(12日)率先對傳媒開放5個連家具示範單位，全數均位於第6座18樓，包括4個3房戶及1個2房戶。新地代理執行董事陳漢麟表示，最快下周初推出新價單，將提供不少於94伙。
●灣仔One Wood Road推價單2號
由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周四(12日)上載價單2號，涉及30伙，折實平均呎價約24,807元，並取消昨日上載的價單1號。價單2號維持最高24.75%折扣優惠，涉及單位均是實用面積460方呎的兩房戶型，折實價介乎984.9萬至1,333.1萬元，折實呎價約21,411至28,980元。
●啟德維港1號三房成交價1,972萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(12日)售出2A座25樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以1,972.4萬元成交，呎價約25,483元。
●北角海璇II四房連車位售5,430萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II交投持續，周四(12日)售出第3座18樓A室，實用面積1,492方呎， 屬四房間隔，連同1個車位以5,430.88萬元成交，呎價為36,400元。
●將軍澳PARK SEASONS兩房呎售約14,876元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(12日)售出第2B座33樓D室，實用面積437方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價650.1萬元，呎價約14,876元。發展商表示，買家鐘情該單位位處大單邊，主人睡房設廣角觀景窗，採光度十足。SEASONS系列至今售出825伙，套現近51.9億元。
●啟德澐璟三房海景戶售5,968萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(12日)售出第8座31樓A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，同連1個車位以5,968.69萬元成交，呎價約39,190元。發展商指，項目累售266伙，套現近110.76億元。
●旺角Larchwood連錄4宗終止交易
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，連錄4宗終止交易，涉及的總成交金額共2,179.4萬元。發展商隨即修訂價單，調整該批單位售價，並安排下周一重新發售。其中，5樓B室，實用面積210方呎，最新折實價約388.8萬元，折實呎價約18,514元。