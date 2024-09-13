陸秉鈞：美國減息將至　有哪些受惠板塊？

美國聯儲局將於9月19日公布議息結果，目前根據CME Fed Watch按市場期貨利率反映，本次減息概率達100%，而目前減息1/4厘的概率較大。究竟美股在減息期下有何受惠機會？本次跟大家分享一下。

首先，醫療保健行業是大贏家。作為減息環境中最大的贏家之一，醫療保健行業展現出驚人的增長潛力。數據顯示，在首次減息後的3個月、6個月和12個月，該行業的漲幅分別達到16.8%、26.1%和35.0%。這一令人矚目的增長趨勢充分說明了投資者對醫療保健股的高度信心。醫療保健行業的強勁表現可能源於其防禦性特質，以及在經濟不確定時期人們對健康的持續關注。即使在經濟低迷時期，人們對醫療服務和藥品的需求仍然穩定，甚至可能增加，這使得醫療保健行業成為投資者眼中的避風港。

另一個值得關注的，是必需消費行業。此板塊在減息環境中也表現出色，但其增長軌迹略有不同。數據顯示，必需消費品行業在首次減息後3個月、6個月和12個月的漲幅分別為8.7%、16.2%和27.6%。值得注意的是，該行業的漲幅雖然在初期相對溫和，但隨着時間推移逐步擴大。這種穩健增長的特性凸顯了必需消費品行業的防禦性質。即使在經濟不景氣的時期，人們對基本生活必需品的需求仍然保持穩定，這使得該行業成為投資者在不確定時期的理想選擇。

與之相反，同樣是消費行業，非必需消費行業在減息環境中的表現則相對疲軟。數據顯示，該行業在首次減息後3個月出現了1.2%的負增長，雖然在6個月和12個月後有所回升，分別達到2.9%和10.6%的增長，但仍遠低於醫療保健和必需消費行業的表現。這種相對較弱的表現反映了投資者對經濟前景的擔憂，特別是對消費者可能減少非必要支出的預期。

在此，有必要簡單說明必需消費行業和非必需消費行業的區別。必需消費行業包括那些提供日常生活必需品的公司，如食品、飲料、家庭用品和個人護理產品等。這些產品無論經濟環境如何，消費者都必須購買。相反，非必需消費行業涵蓋那些提供可選擇性商品和服務的公司，如奢侈品、娛樂、旅遊等。這些產品或服務在經濟低迷時期往往首當其衝受到影響，因為消費者會優先削減這些支出。

綜上所述，在即將到來的聯儲局減息周期中，投資者可能會更青睞醫療保健和必需消費行業。這些行業不僅在歷史減息周期中表現出色，而且具有相對穩定的業務模式和良好的抗風險能力。醫療保健行業的強勁增長潛力和必需消費行業的穩健表現，使它們成為投資組合中的重要考慮對象。

若果投資者對相關行業板塊的個股並不熟悉的話，行業ETF將會是一個值得考慮的切入點。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)