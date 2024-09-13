鄧聲興：內銀息差收窄壓力待緩解

現時內地宏觀經濟疲弱，刺激消費是短期能帶動經濟恢復的主要方式之一，而當前居民收入增長面臨壓力，「開源」難題下，「節流」變成多數人的選擇。房貸作為許多居民每月固定支出，亦或為主要壓力之一。在居民消費需求疲軟、提前償還房貸等背景下，下調存量房貸利率可減輕利息支出及提升消費意願，並減少提前償貸的現象，故減輕房貸壓力對居民生活質量及宏觀經濟發展均有重要意義。

料短期下調存量房貸息

市場消息指，內地政府正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元人民幣的存量房貸利率尋求轉按揭。同時，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調0.8厘左右，分兩步進行。其中，首次下調或在未來幾周內，第二次下調或將於明年初生效。

隨着內地新發放個人住房貸款利率走低，近期存量和新增房貸之間的息差擴大。據中國人民銀行數據，今年6月新發放的個人住房貸款加權平均利率為3.45厘，與存量貸款利率之間差距較大。另據國家金融監督管理總局數據，今年第二季度商業銀行淨息差為1.54%，已處於較低水平，為商業銀行帶來較大壓力。

市場看淡銀行盈利前景

此外，此前內銀股受惠於板塊業績相對穩健、較高股息率及低估值，吸引大量資金流入，實現逆勢上揚走勢，惟有部分投資者傾向獲利了結，連同存量房貸利率進一步下調預期，市場擔心或影響內銀盈利空間及前景，導致近日內銀股持續回調。

總體來看，相信內銀股回調僅是短期情況。首先，近期板塊大幅回吐下，股價再跌空間已有限。其次，雖然房貸利率進一步下調或增加淨息差下行壓力，但長遠應有助穩定銀行房貸業務，並刺激貸款需求提升，有望抵銷短期負面影響，仍需作進一步觀察。再者，內銀在年內數次大市波動中均保持「財息雙收」，在人行進一步減息預期下，高息股仍具一定吸引力。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)