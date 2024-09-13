長江實業集團惠州瀧珀矚目登場　售價38萬元人民幣起

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(右)及和記地產集團有限公司總經理─公共關係及推廣李惠明(左)展示惠州瀧珀震撼優惠價。

兩房間隔實用 設計巧妙 可作相連單位

項目高層住宅的兩房戶型（兩房兩廳一衞），建築面積約859平方呎，偌大的客飯廳間隔分明，連接約10呎闊的露台，美景盡收眼簾，客飯廳設計巧妙，相連單位牆身屬於可改動的非結構牆，買家可考慮作為足夠容納三代人的相連單位。

睡房空間充俗，可以三邊落床及靈活放置傢俱，主睡房更配置約10呎闊的180度窗台，採光度十足。至於廚房浴室設計同樣講究，長型廚房附設工作平台，浴室設計乾濕分離，生活空間締造無限可能。

睇樓團每周出發 團團爆滿

瀧珀配備區內罕有的豪華會所，設有園林式戶外泳池、健身室、室內兒童遊樂場等設施。項目為準現樓，買家可參加睇樓團，即場挑選心儀單位。過去數周舉辦的睇樓團反應熱烈、團團爆滿。發展商將繼續於周末出團，讓更多香港市民親臨現場，感受屋苑配備及周邊環境。為滿足港人北上置業的需求，發展商更特設港人專享優惠及專屬管家服務，讓您置業無憂。

瀧珀週末購物美食睇樓團

日期：逢周六及周日

交通：跨境專車往返香港及瀧珀(歡迎預約垂詢)

行程：Walmart超市、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：100港元

查詢熱線：5124 4096 / 9366 6208

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈100元人民幣Walmart超市現金券，可即日使用(優惠期至今年11月30日)

大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎査詢。

(由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險。)