【保本為上】中港電訊股財息可兼收？邊隻值得關注？

自由現金流前景好轉

惟新興業務收入增長亦減速，中電信「產業數字化」收入上半年增速由過去3年近兩成，降至近7%，中移「數碼化轉型」服務收入增速亦比過去兩年放緩。富瑞料中電信固網服務收入中的新興應用今年起7年年均增長率仍有近7%，跑贏整體服務收入。

巧合地，電訊商的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）對服務收入比率也下降，中電信上半年升0.1個百分點至31.18%（比4年前低2.57個百分點），中移則跌1.24個百分點。作為參考，日本大藍籌NTT刻意強調「全球系統整合服務」對上季收入增長有重要貢獻，其EBITDA毛利率卻僅約12%，比集團整體低一大截，似乎傳統通訊服務較賺錢。

新業務收入升推高應收帳

另野村早前提醒新興業務收入增長會推高應收帳風險。業界人士分析，這無可避免，「過去收入以一般消費者月結單為主，講緊每個月找數，隨着面向企業收入增加，其合約年期可能是兩、三年，並按項目進度確認收入。」

然而，應收帳與壞帳是兩回事，「一些電訊商計提撥備較緊，但收到數就可回撥，且國資委對國企考核指標包括經營現金流對收入比率，客戶經理收唔番條數會影響年尾花紅，所以佢哋有動力追，兼搵啲找得起數嘅客……如果帳齡一年或以上嘅比率冇突然升好多，問題就唔大。」

他說，新業務的EBITDA毛利率會拖低集團整體，事關早期必定有投資，某電訊商也不否認「有效需求不足」，但與科網公司早前雲服務大劈價關係不大，「科網企業產品較標準化，電訊商更『度身訂造』，例如某間國企要整合全國分公司雲端系統，一用會用落去，要轉好麻煩。」

「電訊商會做好多嘢慳錢，如用新科技節省基站耗電，中電信同聯通整合彼此基站設備優化網絡……總之保持派息就係穩流動服務嘅基本盤，慳錢，再以新穎服務提高收入，例如你有事聽唔到電話，AI助理會記低邊個來電，咩事，再用短訊通知你。」

————————

●電盈香港電訊等受惠美減息

電盈的「黃Viu」和ViuTV收入增幅無疑顯著，可絕大部分收入來自香港電訊，上半年收入按年僅升4.73%，其中香港電訊服務收入按年僅升2.85%。

其實收入最多的非流動服務中佔比最高的寬頻服務，增長尚有4.78%，達63.45億元，抵銷對Now TV和電話收入倒退，且企業業務斬獲逾25億元的合約，按年增27%，反映市場對智慧城市及數碼轉型方案之需求持續。

固網電話收入跌，大環境是通話轉移至手機，但還有其他原因，之前是移民潮，本期仍有「中小企市場疲弱」，跟「香港零售消費疲弱，企業投資審慎，令營商環境仍然充滿挑戰」一語呼應。該企電話線已較6年前累減24%，寬頻線則多4.51%；2月底香港寬頻住宅寬頻客量亦較2019年8月多2.84%。

香港寬頻財務成本急飆

瑞銀評級僅為「中性」的香港寬頻，弱點是財務成本隨息口爆升，被迫削派息。該企相信，其全港首個25Gbps光纖網絡服務有助吸客和推升ARPU（每月每戶平均收入），料一半年內提升市佔率，並會大力發展數碼轉型及人工智能（AI）相關業務；4月底債務浮息及定息比例50%，下年11月才有債務到期，仍有充裕資金還息和投資。

和記電訊利息收入不俗