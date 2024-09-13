姚浩然：比亞迪有望挑戰250元 美股看好呢5隻...
2024年09月13日 11:43
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美國、日本下周將先後進行議息，亨達財富管理董事總經理姚浩然預期，聯儲局料一如預期減息0.25厘，至於日本央行雖然出口術有意加息，但相信按兵不動機會較大，在兩者息差未有進一步擴闊下，日圓強勢難持續，對環球股市正面。事實上，美國科技股氣氛明顯改善，資金更流入指數衍生產品，在買盤支持下，美股仍然偏好。不過，由於日圓現時偏強，在欠缺是利差交易(Carry Trade)下，美股大升空間有限，不妨吼實優質股。他看好英偉達(NVDA.US)、Palantir(PLTR.US)、ServiceNow(NOW.US)，以及MercadoLibre(MELI.US)及禮來(LLY.US)等。
至於港股方面，股份表現分化，科技股轉強，惟中特估股份仍弱，大市欠缺上升動力，恒指料維持在17,000至17,800點上落為主。
大市表現不滯，惟兩隻藍籌股相對強勢，比亞迪股份(01211)及美團(03690)逼近今年高位。姚認為美團績後股價呈強，但內地經濟有下行趨勢，消費有降級傾向，成美團前景一大不明朗因素，料股價升至128元阻力不輕，不妨在該水平先行食朝，待調整121元水平再吼位買入。至於比亞迪盈收及利潤表現不俗，估值亦處合理水平，若有好消息支持，股價有望挑戰250元。
國際金價愈升愈有，現貨金在亞洲市時段績創新高，觸及每安士2,570美元。不過，姚浩然指出，金價今年累升已多，上升速度或放緩，而金礦股早前未能跟足金價強勢，現價再追風險回報不吸引，只宜短線跟炒，他建議可吼緊貼金價的ETF如SPDR金ETF(02840)。