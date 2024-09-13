姚浩然：比亞迪有望挑戰250元　美股看好呢5隻...

美國、日本下周將先後進行議息，亨達財富管理董事總經理姚浩然預期，聯儲局料一如預期減息0.25厘，至於日本央行雖然出口術有意加息，但相信按兵不動機會較大，在兩者息差未有進一步擴闊下，日圓強勢難持續，對環球股市正面。事實上，美國科技股氣氛明顯改善，資金更流入指數衍生產品，在買盤支持下，美股仍然偏好。不過，由於日圓現時偏強，在欠缺是利差交易(Carry Trade)下，美股大升空間有限，不妨吼實優質股。他看好英偉達(NVDA.US)、Palantir(PLTR.US)、ServiceNow(NOW.US)，以及MercadoLibre(MELI.US)及禮來(LLY.US)等。

至於港股方面，股份表現分化，科技股轉強，惟中特估股份仍弱，大市欠缺上升動力，恒指料維持在17,000至17,800點上落為主。