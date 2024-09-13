3英國：與Vodafone英國合併有利當地電訊基建實現數碼轉型

該企稱，已清楚表明會履行110億英鎊的網絡投資計劃及創建一流的流動網絡，承諾奠定了合併的好處，亦可消除CMA的疑慮；願意由英國通訊管理局獨立監督和執行這些承諾。又指合併能為英國帶來110億英鎊網絡投資，支持當地電訊基建實現數碼轉型。

3英國將繼續與CMA合作，預期爭取合併建議獲得批准。CMA將於12月7日公布最終決定。3英國認為，合併可以修補英國流動電訊市場運作失調的情況，並釋放更多競爭和投資。

3英國行政總裁Robert Finnegan表示，現時英國的流動電訊市場有四家營運商，當中兩家規模較大，另兩家則規模較小，市場缺乏有質素的競爭，並不是有效運作。市場亦普遍認為英國目前的數碼基建遠遠未符合需求和未達到應有水準。有決心釋除CMA對合併的疑慮，將繼續與CMA合作，爭取讓這次合併獲得通過，為英國客戶、企業以至整個社會帶來廣泛裨益。