二手樓價指數按周跌1.46%　22周最大跌幅

中原城市領先指數最新報136.66點，按周跌約1.46%，跌幅22周以來最大，是8月23日主要銀行承諾加快按揭審批當周的市況。今周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周以來再現。中原城市領先指只要再跌0.66點或約0.48%便到達9月底136點的目標。

本周中原城市領先指數創逾8年(417周)新低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌約7.17%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.45%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.10點，按周跌約1.54%。CCL(中小型單位)報135.73點，按周跌約1.54%。CCL(大型單位)報141.24點，按周跌約1.13%。三個指數上周齊升今周齊跌，走勢同樣反覆向下。CCL Mass及CCL(中小型單位)均創逾8年新低，齊重返2016年8月底水平。CCL(大型單位)創近8年新低，重返2016年9月底水平。

四區方面，港島CCL_Mass報134.58點，按周跌約0.99%，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報134.95點，按周跌約1.69%，結束3周連升，指數創2016年9月中後新低。新界東CCL_Mass報148.16點，按周跌約1.44%，連跌4周共約3.26%，指數創2016年10月初後新低。新界西CCL_Mass報126.67點，按周跌約2.00%，連跌2周共約2.26%，指數創2016年10月底後新低。

2024年八大樓價指數計，新界西跌約8.21%，新界東跌約8.15%，CCL(大型單位)跌約7.86%，港島跌約7.61%，CCL跌約7.17%，CCL(中小型單位)跌約7.03%，CCL Mass跌約6.92%，九龍跌約4.82%。