今年捱貴蟹？內地連日高溫累大閘蟹價格飆升4成

內媒報道，中國長三角地區高溫50多天高溫天氣，有大閘蟹養殖戶稱，連日有大閘蟹被熱死；又指因天氣關係，估計今年陽澄湖大閘蟹要待10月上旬才成熟。同時，由於產量減少，大閘蟹的收購價較去年同期上漲約4至5成。

江蘇省的一名蟹農胡女士稱，由於水溫過高，導致大閘蟹生長速度減緩、脫殼延遲，部分剛蛻殼的大閘蟹則因高溫天氣開始出現大量死亡。每年大閘蟹養殖要經歷5次蛻殼，每蛻殼一次，蟹就會長大一倍左右。

臨近中秋，市場對大閘蟹需求飆升，亦開始出現高價收購，但絕大部分的大閘蟹仍未達到收購要求。目前3兩「精品母蟹」的收購價為每斤150至170元人民幣(下同)，3兩「普通母蟹」則為70至80元，較去年同期上漲了約4至5成。

不少網店大閘蟹帶有「陽澄湖」字眼，但這些螃蟹往往在名稱上暗藏玄機，包括「陽澄湖鎮大閘蟹」「陽澄湖蟹」「陽澄產地原發大閘蟹」等。

另外，內地網購平出亦出現大批聲稱為「陽澄湖大閘蟹」的產品，但當地行業協會內媒表示，由於目前陽澄湖還未「開湖」，因此市面上銷售的大閘蟹現貨，均不可能來自當地獲授權的單位。