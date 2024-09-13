新都城兩房戶463萬沽　原業主持貨9年仍要蝕走

藍籌屋苑業主「等唔切」，議息前繼續蝕讓沽貨，將軍澳新都城兩房單位，剛以463萬元沽出，原業主持貨約9年，單位帳面都要貶值約7.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃銳平表示，柴灣杏花邨18座低層1室，實用面積約475方呎，兩房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，單位原先叫價505萬元放售，最終累減至465萬元成交，呎價約9,789元，略低於市價。

●美聯黎泳傑稱，筲箕灣居屋東駿苑B座高9室，實用面積約640方呎，近期於已補價自由市場叫價約580萬元，議價後以550萬元成交，呎價約8,594元。

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九龍區

●利嘉閣甘尚德指，奧運站維港灣2座中高層A室，實用面積約651方呎，套三房間隔，新買家在無樓睇的情況下向業主洽購，單位原先叫價1,050萬元，議價後以960.8萬元連租約成交，呎價約14,759元。

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新界區

●美聯羅定康表示，將軍澳新都城2期8座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，最終以463萬元獲承接，呎價約12,755元，原業主於2015年以500萬元購入，持貨約9年帳面虧蝕約37萬元，貶值約7.4%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢沙角尾村雙號屋，四套房間隔，望山景，連天台，叫價2,680萬元，以2,500萬元成交，屬市價水平。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山9月暫錄約15宗二手買賣，其中新港城D座低層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，議價後以455萬元易手，呎價約14,174元，新買家為上車客，原業主於2021年以615萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約160萬元，貶值約26%。

●中原龐耀昌表示，沙田溱岸8號1座低層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，享園景，叫價808萬元，議價後以760萬元沽出，呎價約14,990元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田濱景花園2座低層G室，實用面積約545方呎，套三房間隔，叫價680萬元，放盤約5個月，減104萬元，以576萬元沽出，呎價約10,569元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田居屋愉翠苑H座中層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場以460萬元售出 ，呎價約8,897元，原業主於2007年7月以135.6萬元購入，約17年帳面獲利324.4萬元。

●中原蔡天賜表示，上水公屋天平邨9月暫錄約兩宗買賣，包括天祥樓高層10室，實用面積約381方呎，未補價第二市場叫價約180萬元，議價後以綠表市場價150萬元易手，呎價約3,937元。

●中原王勤學稱，元朗9月累錄30宗二手買賣，按月升約58%，御景園5座高層連天台戶，實用面積約505方呎，兩房間隔，叫價468萬元，議價後以458萬元易手，呎價約9,069元，原業主持貨約11年，帳面獲利126萬元。

●祥益盤嘉茵指，屯門豐景園3座低層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，放盤不足一星期，區內客集中尋找樓價約300萬元的私樓，遂便決定以308萬元購入上址，呎價約9,968元，原業主於2015年以約329萬元購入，帳面虧蝕21萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居5座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，叫價530萬元，日前以475萬元沽出，減價55萬元或約10%，呎價約7,540元，原業主於2010年7月以215萬元買人，約14年帳面獲利260萬元。

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