美股3大指數向好　道指升201點

美股3大指數周五早段向好，道指升201點，報41,298點；標指升22點，報5,618點；納指升69點，報17,638點。港股夜期報17,385點，升10點，高水16點。

儘管市場仍然擔心勞動力市場正在惡化，惟瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉表示，未見到大規模的裁員或者招聘情況出現惡化。除非發生重大金融出擊，否則她仍預計今年內只會減息3次，每次0.25厘。

作為AI應用層面龍頭的創作軟件公司Adobe亦公布了新一份季績，於截至8月30日止季內，收入按年增長10.59%至54.08億美元；純利按年增長20.02%至16.84億美元。話雖如此，這樣的增長似乎也未能令市場滿意，Adobe股價於周五早段曾挫9.29%。該公司指引本季收入介乎55億至55.5億美元，相當於按年增長9.44%。

另外，Masercard宣布斥資26.5億美元收購網絡安全公司Recorded Future，前者股價曾升0.35%。美國藥廠莫德納(Moderna)亦宣布，把未來3年的研發開支調低兩成至160億美元，並停止部分新產品研發，以節省成本。該公司股價於周四挫12.36%，並於周五早段曾跌3.76%。