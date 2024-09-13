新盤交投回升　屯門盤單日沽8伙套現3799萬

新盤市場交投有加快迹象，周五(13日)錄得近30宗成交。其中，屯門項目晚上展開新一輪銷售，單日售出8伙，並套現逾3,799萬元。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期連沽8伙

●啟德海灣第1期單日沽5伙

●石硤尾緹外四房單位2.6億元新高價沽

●北角海璇II錄本月第9宗成交

●何文田站朗賢峯第IIA期兩房呎售約19,474元

●啟德THE HENLEY III三房成交價2,506.86萬

●九龍塘雋睿四房2,700萬元售出

●跑馬地THE ASTER頂層特色戶雙破頂價沽

●灣仔One Wood Road下周二發售10伙

盈信控股發展的灣仔One Wood Road，繼昨日取消價單1號，及推出全新價單2號後，周五(13日)上載銷售安排2號，重新安排於下周二(17日)中秋節當日發售首批10伙。

●馬鞍山雲海別墅錄終止交易