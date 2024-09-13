新盤交投回升 屯門盤單日沽8伙套現3799萬
2024年09月13日 22:05
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新盤市場交投有加快迹象，周五(13日)錄得近30宗成交。其中，屯門項目晚上展開新一輪銷售，單日售出8伙，並套現逾3,799萬元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期連沽8伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(13日)展開新一輪銷售，單日錄得8宗成交，成交價介乎308.89萬至821.14萬元，共涉逾3,799.57萬元。
●啟德海灣第1期單日沽5伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周五(13日)錄得5宗成交，共涉逾2,486萬元。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，是日最新售出的單位均為一房戶型。自推出「置佳時機限定折扣」後，項目由上周五至今已售出31伙，套現近兩億元，
●石硤尾緹外四房單位2.6億元新高價沽
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周五(13日)招標售出第2座5樓A室連裝修分層單位，實用面積4,557方呎，屬四房四套房，另加雙工人房間隔，連同兩個停車位以2.6億元成交，呎價約57,055元。發展商指，該單位創下項目分層戶成交價新高。
●北角海璇II錄本月第9宗成交
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，錄得本月第9宗成交，最新以4,819.16萬元連車位售出第3座9樓A室，實用用面積1,492方呎，屬四房間隔，呎價約32,300元。
●何文田站朗賢峯第IIA期兩房呎售約19,474元
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIA期，今(13日)以1,170.4萬元沽出第3座5樓G室，為實用面積601方呎的兩房戶，呎價約19,474元。
●啟德THE HENLEY III三房成交價2,506.86萬
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY III，今(13日)錄得第3B座33樓A室的成交，單位實用面積778方呎，屬於三房連衣帽間間隔，設開放式廚房，成交價2,506.86萬元，呎價約32,222元。
●九龍塘雋睿四房2,700萬元售出
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，今(13日)通過招標售出1座2樓B室，實用面積1,196方呎，四房間隔，成交價2,700萬元，呎價約22,575元。
●跑馬地THE ASTER頂層特色戶雙破頂價沽
嘉里建設(00683)旗下轉租為售的跑馬地THE ASTER，周五(13日)售出頂層特色單位，成交價及呎價均創出項目新高。上述為31樓B室，實用面積1,249方呎，屬三房一套房連開放式廚房間隔，以4,939.7萬元沽出，呎價約39,549元。
●灣仔One Wood Road下周二發售10伙
盈信控股發展的灣仔One Wood Road，繼昨日取消價單1號，及推出全新價單2號後，周五(13日)上載銷售安排2號，重新安排於下周二(17日)中秋節當日發售首批10伙。
●馬鞍山雲海別墅錄終止交易
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，最新錄得1宗終止交易個案，來自Jasmine Avenue6號別墅，實用面積2,151方呎，外連672方呎天台及602方呎花園，原本於2019年12月以5,532.3萬元成交，呎價約25,720元，買家當年採用成交期為1,830日(約5年)的付款計劃入市，可享提前入住優惠，惟交易於周四(12日)已終止。發展商安排下周二(17日)招標重售。