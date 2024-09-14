【東方日報產評】全球處鬥爛時代　無底潭企業難耐

美國全力推動反全球化，勢要將正在崛起的中國壓下去，即使世界以至美國經濟因此而受創，也在所不惜。如是者，疫情以來，全球經濟至今並沒有出現真正的全面復甦，嚴格而言都在靠各地的財政及貨幣政策來苦撐，企業在政府補助不繼、地緣政治風險嚴峻、營商環境日益具挑戰性下，猶如墮進無底深潭，看不見前景，攻守皆難。無法轉型求存的企業，止蝕離場，保本保命，也許是自保的選擇。

說全球經濟在「鬥爛」，一點不虛。美國政府最新公布的本財年首11個月預算財政赤字按年擴大逾兩成，利息成本按年升三成至首破一萬億美元大關；單計8月的財赤亦達3,800億美元，創兩年新高。作為全球第一大經濟體，美國政府長期入不敷支，債務成本如天文數字，如今更要以巨額補貼支持半導體行業發展。惟以美國經濟結構，沒有人力資源、大市場與體制優勢等條件配合，產業戰略成效存疑，可能在自製又一個超級財政黑洞。巨大的利息成本壓頂下，聯儲局得選擇減息，但通脹會否因而反彈，甚而變得更難對抗、更持久，換來滯脹，將成為明年美國經濟一大挑戰。

歐洲方面，整個歐元區經濟增長緩慢，產業創新滯後，傳統汽車工業國際競爭力下降是最好的說明。最新連德國大型車廠都表示擬關閉境內工廠，可謂時代洗牌的烙印。緊跟美國向華商品徵重稅，非但無助改變歐洲經濟，反而加速歐洲企業在激烈的競爭中被淘汰。

再看中國，應對美國等西方陣營的圍堵，戰略是「國進」。國家主導着晶片業投資，面對內房危機發酵，銀行業在政策要求下須作出更大的讓利，以協助房企解困，力挺經濟。昨日出爐的信貸數據顯示，上月社會融資規模逾半是來自政府債券淨融資的增量，新增貸款按年大縮逾三成。民營經濟景氣依舊疲弱，靠政府開支，既缺乏可持續性，增效作用也不理想，市場信心每況愈下，超低物價說明內需嚴重不足，企業無利可圖，居民開工不足的問題愈來愈突出。寧儲蓄、不消費，不投資，就體現於近期A股的異常淡靜，以及身處的中秋旺季不旺。如無意外，今年難望出現「金九銀十」消費熱潮，日子愈來愈艱難的感受更深。

香港方面，政府千億元財赤如何收科，不得而知。雖則要緊跟國策搞金融創新與科技等戰略產業，但傳統房地產及金融業增長雙輪失靈，財富效應消失，結構轉型變得更困難。百業難捱，已成為香港經濟新常態，創收不成，是要到了縮無可縮，耗盡最後一分錢而被叮走，抑或主動及早離場止蝕，保本收息，靜候翻身機會，成為不少企業面臨的痛苦抉擇。

本來，美國長年坐擁美元霸權，在多方面具有競爭優勢，偏偏走錯了路線，選擇行保護主義、反全球化，將美元霸權賴以持續的基礎打翻了，將手裏的好牌都打得爛爛，世界利益大洗牌已經開始，全球得經歷破而後立的新時代到臨，過程必然是痛苦。有心理準備，「鬥爛」下階段性的結果，是一切會變得更爛、更難收拾，就看誰先垮下，誰能笑到最後！