廖嘉豪：美息難大減撐起美匯指數　初步阻力在...

美匯指數截至9月12日單周升0.3%，最高曾在9月12日觸及上周提及的阻力水平101.84後回落。雖然市場認為上周賀錦麗在辯論中表現較好，但料選情在未來數周維持緊湊，而市場仍未準備好為特朗普敗選部署。而上周CPI及PPI通脹數據符合聯儲局對減息保持謹慎的立場，美國減息短期內或難有大幅升溫空間，花旗分析員預期聯儲局在9月18日美國時間減息0.25厘，局方行動亦應符合市場預期。料整體環境仍支持美元策略性回升，初步阻力或在3月及8月5日低位的102.16至102.36，升穿後或可再試55天線103.18，200周線及2023年2月、3月及12月低位100.42至100.79支持力度較強。

日圓上周升值近1.1%，7大工業國貨幣中唯一一隻能在上周跑贏美元。料美元兌日圓交易區間或由早前提及的146至152下移至140至146。日本央行鷹派取態愈趨鷹派，委員中川順子上周言論與行長植田和男近期相若，如果通脹和經濟數據繼續符合當局7月所作的預測，日本央行或仍會加息。

而美國日本10年期國債息差由今年4月高位3.8厘迅速收窄至最近近2.8厘，令美國國債價格相對日本國債不再便宜，或令日本退休基金和壽險企業在下一輪套息交易(以日圓作融資貨幣)拆倉，並轉為購買日本本地債券。但由於市場普遍預期日本央行在9月議息會議維持利率不變，以及不會有能重大影響市場的新資訊，配合美元或大機會繼續技術性回升，而美元兌日圓對美匯指數走勢或最敏感，因此美元兌日圓亦較可能現上行風險。美元兌日圓主要支持或在2023年12月低位140至140.25水平，初步阻力或在143至143.50，投資者或暫時毋須在現水平追買日圓。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪