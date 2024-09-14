陳政深：港股成交縮　暫時難言回穩

港股周五(13日)做好，恒指當日曾升300點，然而內地A股對港股明顯有所拖累，以致指數全日僅升128點，而全周計更跌75點，以整個九月份計，指數連跌兩周。技術上，恒指似有短期觸底迹象，過去數個交易日均呈陽燭，且當中有兩日成交逾一千億元，似乎有喘穩之勢。

然而，踏入九月份，整體大市成交似乎未見太大起色，港股之日均成交僅逾900億元之上（上周五更僅888億元），較七月的985億元及八月的955億元更少，目前判定港股以及指數見底仍言之尚早。指數上方較大阻力為17500點之平均線密集區，下方齊頭關口17000點則為主要支持。

中國鐵塔（00788）主要在中國提供通信鐵塔基建服務，中移動（00941）、中聯通（00762）及中電信（00728）為其主要股東，同時亦為主要客戶。其主要服務包括向通信運營商提供鐵塔及機房、提供室內分布式天線系統，以及跨行業站址應用與信息業務等。

截至六月底止半年度，集團營業額上升3.8%，至482億元人民幣，當中佔總營業額78.7%的主營塔類業務僅增1.3%，至379億元人民幣；截至六月底止，集團手頭現金40.49億元人民幣，借款總額654.93億元人民幣，資產負債比率38%。過去四個年度，集團的派息政策相對穩定，維持在60至70%之間，現價周息率達5.5厘。

中國鐵塔股價自一月份觸底後反覆回升，六月份曾升至1.05元的高位，其後在0.9元至1元之間上落，其穩定的派息政策以及平穩股價對資金有一定吸引力；長線而言，其股價自2020年後已逐步打下圓式形態，由於鐵塔業務本質預見性高，減息周期下自可吸引資金，股價料可緩速上揚。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)