道指升297點　標指納指五連升　港股ADR靠穩

美國聯儲局下周可能大手減息0.5厘的預期重燃，美股周五(13日)顯著上揚，道指最多升近440點，收市報41,393點，升297點或0.72%。納指先跌後升，收市報17,683點，升114點或0.65%。標普500指數報5,626點，升30點或0.54%。納指與標指均連漲5個交易日。

全星期累計，道指升2.6%，納指升近6%，標指升4%。

波音爆發工潮，恐影響商用飛機生產進度，股價挫3.7%，為跌幅最大道指成分股。另外大型科技股則個別發展，微軟升0.8%，但Meta、英偉達及蘋果公司則偏軟，分別跌0.2%、0.034%及0.12%。另外，圖像軟件商Adobe第4季的收入展望不及預期，股價急挫8.47%收市。

港股美國預託證券(ADR)靠穩，收報17,389點，較本港收市微升20點或0.12%。

滙豐控股收報68.1港元，較港收市高0.8元；騰訊控股收報373.15元，較港收市低1.65元。

經濟數據方面，美國8月進口及出口物價按月跌幅都大過預期，進口價格按月轉跌0.3%，跌幅大過市場預期，創8個月最大跌幅；而出口價格按月亦轉跌0.7%，跌幅同樣大過預期。而按年計，進口價格上升0.8%，出口價格下跌0.7%。

另外美國9月份密歇根大學消費信心指數初值由8月的67.9，升至69的4個月高位，超出預期的68.5。

據外媒報道，聯儲局官員正就減息幅度展開辯論，利率期貨顯示，交易員對美國聯儲局下周減息0.5厘的機會率，由之前1日的28%，升至45%；減息0.25厘的機會率則降至55%。

聯儲局較大幅度減息預期升溫，美匯及美債向下；美匯指數報101.11，跌幅約0.25%，美元兌日圓一度跌至逾8個半月低位，低見140.29日圓。歐元則升0.25%，至1.1102美元。此外，美國10年期債息跌逾2基點，在3.66厘附近，對息口較敏感的2年期債息亦跌約6基點，在3.59厘附近。