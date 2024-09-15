陳鳳珠：內地下半年經濟面臨挑戰

內地8月份以美元計價的出口按年增長8.7%，但進口只同比微升0.5%，期內汽車出口顯著提升，且出口至歐盟地區顯著增加，或反映汽車企業在歐盟實施額外關稅前加快交付，因此要留意未來數月的出口數據增速能否維持。而8月份的進口數據反映內需仍然疲弱，倘若內需未能回暖，今年下半年的經濟增速或令人憂慮。

不過，早前內地加大力度推動消費品以舊換新，或有機會增加進口需求，估計進口增速或會略為加快。至於今年首8個月的出口按年增加6.9%，入口同比增長4.7%。由於美國大選在即，倘若特朗普當選，或會對內地進口商品徵收60%至100%的新關稅，屆時將會影響未來內地的出口情況，加上外圍的經濟增長亦開始放緩，故內地的貿易發展存在挑戰。

通脹方面，內地的8月居民消費品價格指數按年上升0.6%，連續兩個月回升，主要受到食品價格上升所推動，扣除食品價格和能源的核心通脹升幅溫和，或顯示內地的實質通脹壓力不高。而8月份工業品出廠價格指數同比下跌1.8%，跌幅進一步擴大，主要因市場需求不足及部分國際大宗商品價格下跌，若上游原料價格持續偏低，且需求未能回升，料下游通脹壓力依然處於低水平。另外，市場預期美國或將展開減息周期，故有機會為人行提供更大空間實施較為寬鬆的貨幣政策，若內地再度下調存款準備金率，或有助支持經濟增速加快恢復。

今年上半年內地的經濟增速為5%，目前內地面臨複雜的外在環境及疲弱的內在需求，下半年若經濟發展未能加快，全年經濟增速或保持在5%左右的水平。近期內地的政策針對汽車及家電以舊換新，期望可在旺季時進一步刺激銷情，以推動社會消費品零售總額增加。另外內地亦持續推出措施支持樓市發展，雖然內地樓市要回穩甚至出現回升或需要較長時間，但此舉反映內地政府支持樓市的決心。倘若樓市逐步好轉及消費品以舊換新政策奏效，預期經濟增長或可加快。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)