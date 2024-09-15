【星期一‧炒啲乜】美日英議息全球關注　港股可反彈？

恒生指數上周中曾跌破17,000點關口，及後在外圍股市回升帶動下，港股連彈兩日，恒指收於17,300點之上過周末。

展望今周，全球關注美國聯儲局議息會議及會後聲明。隨着美國最新就業和通脹數據相繼出爐，市場對當局在今周開展減息周期已無懸念，但對今年餘下時間的減息幅度仍有分歧。

分析認為，今周會議的基本情況是減息0.25厘，但如果勞動力市場繼續惡化，亦不能排除在隨後的會議上減息0.5厘的機會。不過，如果聯儲局突然急於大手減息，或會觸發市場對經濟前景的憂慮。因此，投資者也要密切關注聯儲局的會後聲明，以揣測未來減息步伐和資金流向，尋找投資機會。

聯儲局以外，英倫銀行與日本央行亦會於今周議息，市場普遍預料兩央行均會維持利率不變。惟要留意，上周有日本央行委員發表鷹派言論，指加息的條件正逐步成熟。息率走勢與匯價走向息息相關，而圓匯強弱影響套息交易運作以及會否再現拆倉潮，股票等風險資產價格勢受牽動，故日央行的決定依然值得關注。

此外，美國零售銷售數據、加拿大和英國的通脹率等重要數據將於本周出爐。投資者部署時，不如參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

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