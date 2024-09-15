商舖租金額按月回升6.7%　尖沙咀舖位空置率連跌

8月暑假踏入尾聲，舖位租務交投有所放緩，惟受惠月内多宗大額時裝店租賃帶動，整體成交金額有所上升。據中原(工商舖)統計，期間商舖市場共錄得約278宗租賃成交，較7月跌約11%，成交金額則錄得約3,271萬港元，按月升約6.7%。空置率方面，尖沙咀舖位空置按月再減少約0.05個百分點，已連續8個月回落。

該公司商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，據該行資料顯示，上月商舖租務成交量及金額，分別按年大跌約24%，以及上升約22.7%，相信是由於8月踏入暑假尾聲，不少商戶已完成落戶計劃，核心區大部分優質舖位亦已被消化，故租務交投有所放緩。

何續稱，除尖沙咀區外，上月主要地區商舖空置率均錄得輕微升幅，甘中，核心區中環、銅鑼灣及灣仔最新空置率均錄得升幅約0.03至0.11個百分點不等，灣仔空置率仍為各核心區中最低，最新錄得約4.89%，旺角則錄得約7.99%，按月微升約0.02個百分點。

尖沙咀舖位吸納情況理想，空置率持續改善至約7.85%，按月進一步下降，為自去年12月以來連續8個月錄得跌幅。新界區方面，元朗及荃灣分別錄得約4.36%及4.62%，按月分別增加約0.17及約0.11個百分點；元朗按年升幅更高達約1.01個百分點。

她補充，月内錄得多宗矚目時裝店租賃成交，其中，美國服裝品牌搶租核心商場舖位，重新落戶沙田新城市廣場一期以及銅鑼灣希慎廣場，涉及月租共約250萬元。另外，中環皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，面積約1.9萬方呎，亦獲西班牙時裝品牌承租，月租約120萬元。另外，内地時裝店亦有攻港趨勢，尖沙咀彌敦道26號地庫及地下連一樓，面積約1.67萬方呎，新近獲杭州時裝品牌店進駐，月租料約80萬元。

8月舖租市場尚算活躍，內地及海外多家知名服裝品牌以及罕見的内地品牌皆積極在本港落戶或重返本港市場，反映現今舖租水平已下調至吸引水平，有效地吸引知名品牌重回核心區落戶的信心，亦有助促使更多新興品牌進軍香港市場作試金石，相信有助進一步改善核心區舖位空置率，料9月租務氣氛會逐步改善。