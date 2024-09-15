金價屢創新高　內地金業陷困境　商戶：買家屈指可數

國際黃金價格連日破頂。內媒報道，國內金行的飾品黃金報價伴隨金價飆升，有上海金店店主向內媒表示，金價屢創新高，令愈來愈多消費者高攀不起；「儘管公司在金飾品加工費方面進行讓步，實際上降至每克680元(人民幣，下同)左右」，但真正購買金飾品的顧客依然屈指可數，周末「整個上午，只進來了10餘個顧客。」

價格報價達758元/克，週生生黃金價格達762元/克。該店主稱，參考同商場的其他金店，也發現同樣「門可羅雀」的情況；他已考慮年底「閉店轉型」。

另外，一個位於深圳金飾品加工企業的營運總監直言，過去中秋以至十一長假前夕，大量下游金店均提前採購大量新款金飾品備貨；但目前願備貨的金店大幅減少。即便仍有部分下游金店願意備貨，亦主要以單價較低的「金豆」產品與「一口價」金飾品為主，且他們的備貨金額較以往低逾50%。

世界黃金協會中國區行政總裁王立新解釋，一盤情況下，若黃金價格在一段時間維持某個位置波動，且呈現向上突破的趨勢，消費者的購買意欲會有所恢復；但近期金價屢創新高、且有劇烈波幅，導致消費者不敢「出手」，擔心自己高位入市。

據《2024年第二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》報告顯示，第二季中國市場金飾需求僅86噸，較去年同期下降35%，較一季季下降53%；今年上半年中國金飾消費按年減18%，至270噸，反映在金價的持續上漲和經濟增長放緩的背景下，導致消費者購買力下降，繼而抑壓金飾消費。