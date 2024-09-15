恒大造假案　羅兵咸：對普華永道失望　李丹離任中國區主席

羅兵咸永道全球主席Mohamed Kande指出，該行會確保採取行動，追究負責人的責任，全面的補救計劃將為未來建立一個更強大的普華永道，強調中國仍然是羅兵咸永道網路的重要組成部分，在共同努力重建與利益相關者的信任時，仍然對中國公司的合作伙伴和員工充滿信心。

羅兵咸永道在聲明提到，普華永道在高質量審計方面有悠久的歷史，不認為極少數參與團隊成員的行為代表了整個普華永道、逾1.8萬名專業人員的工作，惟需要採取行動，在整個羅兵咸永道的網路中，不斷加強其價值觀和期望，這亦是羅兵咸永道所有管理層的首要任務。

普華永道中國及其治理委員會在羅兵咸永道網路的支援下，採取一系列問責制和補救措施，包括終止聘用6名合夥人，並解僱了5名直接參與恒大審計工作的員工，以及對恒大審計工作相關的現任及前任領導層進行財務處罰。

值得留意的是，今年7月才被委任為羅兵咸永道亞太及中國區主席的李丹，因此前擔任普華永道中國保險主管的職責，同意辭去普華永道中國地區高級合夥人(TSP)的職務，將繼續以普華永道中天首席會計師的身份支持業務。

至於Hemione Hudson在完成調往普華永道的程序後，將常駐中國。此外，普華永道中國審計服務主管合伙人王笑(Kevin Wang)將擔任更重要的職務，領導普華永道中國的審計和鑒證業務。

該行在聲明中又重申，尊重監管機構的決定，會與其監管機構充分合作，並將完全遵守行政處罰。