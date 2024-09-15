新盤市場周末錄27宗成交　按周回落近五成

新盤市場周末交投由餘貨盤支撐，兩日錄得約27宗成交，較對上一周約53宗回落近五成。其中，屯門項目佔7宗最多，套現逾2,923萬元。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日沽7伙

●啟德跑道區柏蔚森III周六沽兩伙

●何文田站朗賢峯第IIA期兩房成交價1,060萬

●啟德海灣第1期加推12伙折扣單位

●藍田KOKO ROSSO連平台單位售1,046萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周日(15日)錄得兩宗成交，共涉逾1,920萬元。其中6座1樓F室特色戶，實用面積460方呎，兩房連開放式廚房間隔，外連356方呎平台，最新以1,046.3萬元成交，呎價約22,746元。據悉，買家從事金融業，現居同區屋苑，想舊樓換新樓，故購入上述單位自住。

●旺角Larchwood錄4宗終止交易