新盤市場周末錄27宗成交 按周回落近五成
2024年09月15日 21:33
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新盤市場周末交投由餘貨盤支撐，兩日錄得約27宗成交，較對上一周約53宗回落近五成。其中，屯門項目佔7宗最多，套現逾2,923萬元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日沽7伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周末售出7伙，套現逾2,923.31萬元，為周末交投最多的項目。當中的Fiskars 第2A座的35樓C室頂層戶，實用面積292方呎一房，成交價378.26萬元，呎價約12,954元。該期數項目於本月暫沽約36伙。
●啟德跑道區柏蔚森III周六沽兩伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，於周六(14日)連錄兩宗成交，吸金逾1,342萬元。發展商預告，計劃稍後加推維港海景單位。最新售出的單位包括第1座12樓G室，實用面積395方呎兩房，成交價686.4萬元，呎價約17,377元。
●何文田站朗賢峯第IIA期兩房成交價1,060萬
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIA期，今(15日)錄得第1座10樓E室的成交，單位實用面積482方呎，屬兩房間隔，成交價1,060萬元，呎價約21,992元。
●啟德海灣第1期加推12伙折扣單位
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，繼續分批推出減價單位，新近修訂價單，再度加推12伙可享限定折扣的單位，折實平均呎價約16,237元，新售價於周三(18日)生效。上述12個單位，包括6個一房單位及6個兩房單位，實用面積介乎306至432方呎，可享的最高折扣率為31.75%至35.75%，折實價介乎487.4萬至707.3萬元，折實呎價約15,928至16,411元。
●藍田KOKO ROSSO連平台單位售1,046萬元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周日(15日)錄得兩宗成交，共涉逾1,920萬元。其中6座1樓F室特色戶，實用面積460方呎，兩房連開放式廚房間隔，外連356方呎平台，最新以1,046.3萬元成交，呎價約22,746元。據悉，買家從事金融業，現居同區屋苑，想舊樓換新樓，故購入上述單位自住。
●旺角Larchwood錄4宗終止交易
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，新近再錄4宗終止交易，涉及的總成交金額共2,603.9萬元。發展商調整售價後安排於周三(18日)重售。而該項目於本月已出現8宗同類終止交易個案。26樓B室開放式單位，實用面積210方呎，原本於去年4月以588.8萬元獲承接，當時呎價約28,038元。該單位現已調整售價，最新折實售價為458.8萬元，呎價約21,848元。