利時集團控股獲溢價入股 並委任董事會副主席
2024年09月16日 07:54
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利時集團控股(00526)宣布，向Manukura (CMCI) Limited(認購人)發行8億股認購股份，佔擴大後股本9.05%，每股認購價0.076元，較9月13日收市價0.075元溢價1.33%，集資6,080萬元，淨額6,045萬元，擬用作一般營運資金及為可能不時物色到之合作、收購或投資機會提供資金。
認購人為由Alexia David全資擁有。認購人為一家私人信託公司，其擔任Alexia David及其子女之不可撤銷酌情信託的受託人。Alexia David為已故之Andrew A. David的女兒，而Andrew A. David為Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG(可口可樂希臘瓶裝)之創辦人兼前主席。
完成後，董事李立新的持股由約34.25%降至約31.15%；董事程衛紅持股由約22.99%降至約20.91%；主要股東Greater Bay Area Homeland、Development Fund (GP) Limited持股由約11.6%降至約10.55%。
在認購協議完成的規限下，李佳潞將會獲委任為董事會副主席及執行董事，由2024年11月15日起生效。視乎公司的同意，李佳潞的上任可能更早開始，公司屆時將另行公布。