利時集團控股獲溢價入股　並委任董事會副主席

認購人為由Alexia David全資擁有。認購人為一家私人信託公司，其擔任Alexia David及其子女之不可撤銷酌情信託的受託人。Alexia David為已故之Andrew A. David的女兒，而Andrew A. David為Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG(可口可樂希臘瓶裝)之創辦人兼前主席。

完成後，董事李立新的持股由約34.25%降至約31.15%；董事程衛紅持股由約22.99%降至約20.91%；主要股東Greater Bay Area Homeland、Development Fund (GP) Limited持股由約11.6%降至約10.55%。

在認購協議完成的規限下，李佳潞將會獲委任為董事會副主席及執行董事，由2024年11月15日起生效。視乎公司的同意，李佳潞的上任可能更早開始，公司屆時將另行公布。