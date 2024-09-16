李偉傑：綠色能源領域潛力股　關注知行集團

公司於7月2日暫停進行買賣，主要是更換核數師需要時間審計工作，未能公布財政年度全年業績，其後公司委任博奕會計師事務所為公司的新核數師，最近9月8日順利公布截至2024年3月31日止年度的經審核全年業績。根據最新公布的財報，截至2024年3月31日止年度，知行集團實現盈利約839萬元，顯示出穩定的增長潛力。相比於去年度的虧損2,508萬元，這顯示出公司已逐步走出困境，並恢復了盈利能力。特別是，該集團的收入增長了98.7%，達到約9,260萬元，毛利也顯著提升至約5,670萬元，EBITDA則從去年度的虧損860萬元改善為2,100萬元的盈餘，及後在9月9日成功復牌。

這一增長的背後，得益於知行集團在馬來西亞的成功項目——「黑暗中的光」計劃。該項目獲得了客戶的讚賞和當地政府的支持，截至今年3月底，已在馬來西亞安裝了約12.1萬支LED燈，顯著提升了公司的收入。馬來西亞項目在馬來西亞雪蘭莪(合共擁有約8,000家公寓)啟動並計劃於2025年前安裝600萬支LED燈。此外，知行集團子公司(Synergy ESCO)最近成功與馬來亞銀行簽署了一項5,000萬令吉(約9,000萬港元)的銀行融資協議拓展ESG項目融資，這將為其在馬來西亞的節能項目提供強有力的資金支持，進一步促進業務擴展和現金流改善。

知行集團的業務不僅限於馬來西亞，還在中東地區展開了積極的業務拓展。於2023年，知行集團與阿聯酋大型投資企業，來自阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)阿布扎比之大型投資企業旗下控股子公司Lead International Investments L.L.C(「 LEAD」)簽署了戰略合作協議，旨在共同推動該地區的綠色能源解決方案。共同抓緊阿聯酋綠色能源照明解決方案市場的商機，並透過成立專注於太陽能和節能設備的合資公司，涵蓋從開發、製造到分銷、銷售和租賃的全方位業務。這一合作將使知行集團能夠進一步拓展其在中東和北美市場的業務，捉緊日益增長的可再生能源需求。

此外，知行集團與Asia JIT Capital Investment簽訂15,000,000美元的可轉換債券認購合約，為公司提供了強大的財務支持。這筆交易不僅彰顯了投資者對知行集團未來發展的信心，還為其在綠色能源領域的持續創新和擴展提供了資金保障。

總結來說，知行集團在綠色能源和節能解決方案領域展現出強大的增長潛力。隨着全球對可持續發展的重視加深，公司將在未來的市場中扮演愈來愈重要的角色。隨着業務的擴展和財務狀況的改善，有望成為ESG大趨勢下的奇葩，不過留意股份波動幅度較大，可考慮小注在0.5元水平吸納，短線先望0.7元，若業績持續改善得到市場關注，中線有望挑戰0.9元，防守位置在0.42元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)