ReThink HK 2024構建交流平台　推動香港2050年前實現碳中和

近年全球民眾和資本市場對可持續發展議題愈趨關注，而致力促進社會各界攜手合作、共創永續城市的活動「ReThink HK 2024」今年已經來到第五屆。這項為期兩日的活動，為綠色專才、私營企業、初創公司以至社會企業等各方，構建了一個交流平台，讓他們共聚一堂，向大眾分享環保心得，推動香港力爭於2050年前實現碳中和目標。

ReThink HK創辦人兼行政總裁Chris Brown形容，今次活動百花齊放，涵蓋展覽之餘，亦設有多場專業講座及論壇，每位參與者均抱着實踐環保的共同信念，將可持續發展、企業成功和互助合作緊密結合，推動共同繁榮。

商界環保協會董事局主席歐嘉榮(Kevin O’BRIEN)則指，很樂意看到一眾充滿熱誠的人士投入今次活動，又指活動可促進循環經濟蓬勃發展。

至於環境及生態局局長謝展寰於活動首日致辭時提及，香港現時的碳排放與2014年的碳達峰相比，已經減少約4分之1，又稱香港可以利用「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，發展氫能經濟。

此外他透露，港府正參考內地及國際的最新發展，正式制訂適用於香港的低碳氫能源認證標準和制度，亦會與周邊地區合作，探索發展氫能供應網絡，以及氫能汽車等技術應用。

展會上，中華電力( 00002 )以「馳續 EV 新世代」為展位主題，首度向公眾介紹自行開發的電動車充電網絡管理平台 — eMobility Grid Management Platform(eGMP)。eGMP透過整合電動車充電數據，分析本港不同地區的充電站使用率和使用模式，令電力公司更有效優化電網規劃和資源分配，支援電動車充電網路的擴展。

持續發展事務主管陳淑媚則稱，公司一直以來就「社會共融」、「發展及機遇」以及「減少溫室氣體排放」3大主題，制定了10大目標。他們每年亦會因應相關目標，釐定關鍵績效指標(KPI)。其中，他們由2021年起啟動的「退役列車保·傳計劃」，就透過與學校、老人院舍、政府部門等多個社區夥伴合作，將部分退役列車及零部件送抵上述團體，活化了這些港鐵設施用途，賦予它們第二生命。

另邊廂，同場亦有專注協助企業減少碳排放的顧問公司 — 銳思碳管理(Reset Carbon)，其負責人稱，他們冀是次展覽向外界宣揚企業減排的重要，他們亦一直與香港賽馬會、機管局乃至不同上市公司合作，為企業提供一條龍的減碳服務方案及減碳目標。