英偉達獲唱好 股價至少升多1年 上漲空間近30%

美股「股王」英偉達（NVIDIA）今年股價累飆逾1.4倍，但標普全球評級（S&P Global Ratings）仍然認為，英偉達股價在未來12至18個月還有更多的上漲空間。

英偉達行政總裁黃仁勳上周出席活動時指，最新款的Blackwell晶片需求暢旺，催動市場信心，帶領股價進一步上揚。標普全球評級稱，黃仁勳言論強化了公司股價可望持續向上走的預測。

雖然分析員看好股價前景，但市場開始對人工智能（AI）的前景有所質疑，過去5年英偉達股價升幅達到2,514%，市場憂慮增長無法持續。不過，標普全球評級指英偉達的商業合作夥伴卻顯示出對AI相關晶片的強勁需求，例如甲骨文（Oracle）在上季獲利超乎預期後，迅即上修營收預測及增加預定的資本支出，對英偉達帶來正面效果。

標普全球評級補充，如果甲骨文、微軟、亞馬遜等沒有看到預期的投資報酬率時，訂單數量就會減少。故此需求上下巨幅波動是比較需要擔心的事。

目前華爾街普遍看好英偉達，予其平均目標價每股153美元，若以上周五(13日)收市價119.1美元比較，溢價空間近30%。