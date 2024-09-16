景順黃嘉誠：不排除香港地產商個別出現違約事件

景順亞太區固定收益主管黃嘉誠表示，香港地產商面臨的壓力仍然存在，且不排除出現個別違約事件，行業之間或現整固。不過他同時補充，情況未必有如內房般構成系統性風險，因相關債券的持有人集中在機構投資者手上。

他又解釋，上述推測主因據他們模型推算，本地地產商槓桿比率達20至30倍，而且股價亦市帳率相比存在折讓，加上香港地產跟內房市道息息相關，所以直言不少本地地產商需要謹慎管理其資產負債表。

不過他認為，就算相關公司已經透過賣產、由銀行借錢等渠道着手減輕問題，「借錢愈多、償付能力愈低的公司，需要重組的機會便愈大」，加上市場對他們的支持力度不夠，所以行業最終或迎來整合，建議投資者需要小心。

內房方面，他則指具備投資評級的內房債會較為安全，又透露現時與早兩年相比，已經少了人人向他查詢內房債情況。

整體宏觀經濟方面，他指市場已消化了聯儲局本周將會減息0.25厘的行動，後續需要留意美國大選、歐盟等地的加關稅措施，因會為通脹帶來潛在影響，同時由於美國現時仍是石油淨進口國家，惟中東卻冀油價維持在較高水平從而支持其財政赤字，此等因素亦會左右聯儲局議息行動。

至於日圓前景則受制聯儲局的議息情況，若然聯儲局加快減息，日圓的升值空間便會提升，反之亦然，又料日圓未來會朝125水平邁進。