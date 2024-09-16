高盛：本地房地產累港銀不良貸款飆　削銀行股目標價

港銀今年中期業績的焦點已非內房風險，而是好不容易處理有關不良貸款的壓力後，輪到香港商業房地產(CRE)的壞帳爆發。高盛預期，一旦CRE企業今年經營溢利(EBIT)按年再大跌，其不良貸款率最壞情況下會高達39%！

高盛研究亞洲金融風暴的經驗指出，現時香港商業房地產企業的EBIT更低，利息覆蓋率(Interest Coverage，衡量扣除營運開支後還息能力，通常即利息開支除EBIT)處於差不多的低位，好在去槓桿壓力不如當年大。

港商業房地產不良率恐飆至39%

然而，一旦香港商業房地產客戶EBIT從去年水平再跌25%，不良率會飆至22%；如果跌50%，不良率會飆至39%！據該行統計，上半年EBIT按年跌幅或已達到25至30%。

滙控目標價降至82元

儘管美國減息在即，高盛提醒，對於香港發展商來說，更重要是在內地和香港的經濟發展。

高盛調低港銀目標價，滙控、渣打及中銀分別降至82元、87元及26.3元，對東亞和大新維持中性評級，現睇95元及9.6元，恒生為「沽售」，目標價降至95元。