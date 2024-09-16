會財局提5項目　要求會計師公會改進

會計及財務匯報局（簡稱會財局）發表2024年度會計師公會監督報告，概述5項評信結果和2項改良建議。會財局指出，在持續專業進修合規審計中發現高違規率；以及在現行持續專業進修培訓的機制中，缺乏對所收到的培訓反饋進行健全的處理及檢討，這2項評估結果源於2023年監督報告，即使公會嘗試解決問題，但情況依然受該局關注。

至於另外提及需要改進的領域分別是在評估申請人是否屬擔任會計師的適當人選時，並無考慮申請人是否遵守已 頒布的監管命令；認可僱主及認可監督的評估存在缺漏；及在持續專業進修課程前，缺乏既定流程以確保課程質素和課程符合學習目標。

會財局就設定專業準則提出了2項完善建議，對中小型事務所尤其有利。會財局行政總裁賴翠碧表示，監督報告為註冊會計師、會計師事務所及相關持份者提供有用參考，讓其了解行業發展及提升會計專業技能，以鞏固行業的信心和信譽。透過觀察、監督、評估並向公會提出建議，旨在持續促進香港會計專 業的發展及可持續性，以維持香港作為具有競爭力的國際金融中心的地位。

隨着可持續發展對商業及社會日益重要，會計專業的技能發展至關重要。會財局與公會及業界持份者保持密切對話，制定本地可持續發展相關準則，並提升行業技能，以確保香港在可持續匯報及核證方面處於領先地位。