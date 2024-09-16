旺角MK居停酒店項目放售　市值約2.95億

隨着市場對學生宿舍及人才公寓等需求急增，不少酒店或服務式住宅改裝作相關用途，反令酒店供應大減，有業主趁機放售手頭同類物業。其中，旺角沙街11號MK居停全幢，周一(16日)透過世邦魏理仕代理公開招募意向書以出售，截標日期為今年10月9日。市場估計，該酒店市值約2.95億港元。

MK居停樓高19層，總建築面積約26,140方呎。物業提供101個房間，並設有戶外空中花園，前臨綠化公共休憩空間。項目距離西九龍文化區和西九龍高鐵站僅數分鐘車程，以上述市值計算，平均每個房間價值約292萬元。

世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，市場上現有酒店及旅館供應短缺，最近兩年間的同類物業成交項目中，新買家多買入改裝成學生宿舍或長租公寓，使市場上在短時間內消失了超過約1,000個單位。以是次推售項目提供的101間房間為例，以最有經驗的學生宿舍營運方、最進取的營業額每個房間8,500元計算，預計滿租的營業額，仍低於疫前的高峰期每月約240萬元的營業額。

莫又指，雖然現時旅遊業尚未完全復甦，若以營業額減半計算，預期租金也至少擁有約120萬元的月租收入。因此，相信目前是一個「貼市撈底」的好機會。

他續稱，美國議息會議在即，在預期減息的前提下，市場普遍相信美元匯率將會調整。不僅會降低香港人到外地消費的意欲，亦將提升東南亞及內地人士到香港旅遊的誘因，料這對整體房間的入住率和價格產生積極的推動作用。

為了促進未有營運經驗的潛在買家及投資者對投資該項目的興趣，已成功聯絡數個潛在的營運方，確保新買家可在購入物業後能夠做到無縫交接。資料顯示，該酒店曾於2022年推出放售，當時業主意向價約4億元。