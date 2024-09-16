再接再厲？傳蘋果下月推M4晶片iPad及Mac電腦

剛發布全新iPhone 16系列的蘋果公司(Apple Inc.)又有新搞作！外媒報道，蘋果擬在10月份舉行另一場發布會，為5年內第4次在短時間內舉行兩次新品發布，是次主角則改為搭載M4晶片的手提電腦MacBook Pro、一體式桌上電腦iMac及普通版的iPad(應為iPad Air系列)。

報道稱，蘋果計劃在「未來數周」的活動中推出首款使用M4晶的Mac電腦，包括MacBook Pro、iMac及Mac mini，至於MacBook Air、Mac Studio和Mac Pro將在2025年更新；同時M4晶片亦將下放至非「Pro」系列iPad。

更新版的14吋16吋MacBook Pro將使用M4、M4 Pro及M4 Max 3個不同型號的晶片，不過傳聞中將沿用原設計，OLED 屏幕和更薄的機身設計最快要到2026年才會實現。蘋果於今年5月份發布M4晶片，採用第二代3納米技術製成，用於最新推出的iPad Pro系列。

Mac mini同樣會使用M4和M4 Pro晶片，但會重新設計外觀，大小將變成與Apple TV相同。