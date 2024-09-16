長沙灣泓景臺兩房695萬沽　5年帳蝕55萬沽

市區屋苑蝕賣出貨，長沙灣泓景臺兩房單位，放盤約1個月累減價約35萬元，以695萬元沽出，約5年帳面虧蝕約55萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺1座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以約730萬元放售約1個月後，外區客洽詢，累減價約35萬元後，以695萬元易手，呎價約14,126元，原業主在2019年7月以約750萬元購入，帳面虧損約55萬元。

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新界區

●中原黃騰三稱， 青衣錄約6宗二手買賣，包括盈翠半島9座低層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，享海景，叫價950萬元，減價50萬元，以900萬元沽出，呎價約13,333元，新買家為區內租客。

●中原麥耀倫指，9月上半月荃灣錄約36宗二手買賣，按月升約38%，其中綠楊新邨H座中高層4室，實用面積約582方呎，三房間隔，叫價以730萬元放售，期內多次減價，最新叫價670萬元，上車客議價至629萬元承接，呎價約10,808元。

●中原余仲平表示，荃灣中心3座中層D室，實用面積約324方呎，一房間隔，叫價325萬元，上車客日前出動睇樓，火速決定洽購上址，原業主有意換貨，減價27萬元或約8.3%，以298萬元沽出，呎價約9,198元。

●美聯謝志遠指，屯門大興花園1期1座22樓H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，獲區內分支家庭洽購，議價後以305萬元承接，呎價約7,126元，原業主1990年以52.5萬元購入，持貨約34年帳面賺約252萬元，升值近5倍。

●祥益古文彬指表示，屯門居屋兆康苑G座高層4室，實用面積約429方呎，兩房間隔，有裝修，放盤不足24小時，減價10萬元，區內客見屋苑鄰近其工作地點，即睇即買於已補價自由市場以308萬元購入上址作自住，呎價約7,179元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆畦苑A座高層15室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內客示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，已補價自由市場叫價由368萬元，累減至345萬元成交，呎價約7,788元。

●祥益黃慶德表示，屯門麗日閣低層E室，實用面積約258方呎，兩房間隔，減價10萬元，區內客遂便決定以270萬元購入作自住上車之用，呎價約10,465元，原業主2021年以340萬元購入，帳面虧損約70萬元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水9月暫錄約30宗二手買賣，按月升約四成多，上水蔚翠花園4座低層E室，實用面積約716方呎，套三房間隔，叫價約518萬元，日前議價後以490萬元易手，呎價約6,844元，新買家為上車客。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋怡雅苑D座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補貵第二市場叫價約310萬元，議價後以275萬元租出，呎價約6,858元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田溱岸8號1座低層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望內園景，終以760萬元沽出，呎價約14,961元，原業主於2013年2月以562.3萬元購入，持貨逾11年帳面獲利197.7萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山薈朗2座中層A1室，實用面積約230方呎，開放式間隔，望海景，放盤10個月，叫價370萬元，獲買家以300萬元承接，減幅約18.9%，呎價約13,043元，原業主於2016年9月以313萬元購入，約8年帳面虧蝕13萬元。

●中原陳沛堯指，西貢匡湖居A段雙號屋，實用面積約1,406方呎，套三房間隔，擁天台花園及車房，最新以2,388萬元沽出，呎價約16,984元，新買家為長線投資者。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳居屋雍明苑A座高層17室，實用面積約382方呎，兩房間隔，望海景，公屋綠表客向原業主洽購，未補價第二市場以455萬元成交，呎價約11,911元。

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