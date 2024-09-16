美股個別發展　道指升逾200點

美股3大指數周一早段個別發展，道指升219點，報41,613點；標指跌12點，報5,613點；納指跌172點，報17,511點。港股夜期報17,442點，跌8點，高水20點。

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，目前市場仍未能夠就減息幅度達成共識。芝商所FedWatch工具顯示，預期減息0.5厘的機率略佔上風，但不少大行仍然堅持0.25厘的減息幅度預測。

無論最終結果如何，可以確定的是銀行高息存款將會逐漸消失，持有現金的回報率接下來將會跑輸。瑞銀財富管理的研究報告指出，隨着環球央行進入減息周期，投資級別債券、高股息優質股票的回報將更具吸引力。

距離議息結果公布尚有數日時間，但近期從金價走強、美元走弱的趨勢來看，可以推斷市場資金已經開始重新部署。無論減息步伐快慢，只要方向不變，持有現金所能夠賺取的利息回報必然會逐漸減少。瑞銀建議，投資者可以用提前部署不同年期的優質債券(如投資級別企業債)，組成一個所謂「階梯式」的債券投資組合，以鎖定高利率。

摩根士丹利企業信用研究主管Andrew Sheets亦表示，繼續看好企業債，並認為未來6至12個月的前景仍然樂觀。在宏觀背景來看，美國和歐洲的經濟溫和增長、通脹亦相對地緩和；而在市場層面，多數公司資產負債表狀況良好，對固定收益的需求仍然強勁，這種利好趨勢不太可能迅速改變。

股市方面，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson則表示，無論本周減息幅度如何，市場都可能以「避險」為基調開始一系列交易，即風險資產如股票等可能會受壓。高盛策略師David Kostin亦指出︰「雖然一些投資者認為聯準會減息的速度將是未來幾個月美股回報的關鍵決定因素，但經濟成長軌跡才是美股最重要的推動力。」