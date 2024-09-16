黃竹坑站項目展軟銷 何文田盤四房做價雙破頂
2024年09月16日 22:04
東網電視更多新聞短片
市場預期美國將會減息，全新盤密鑼緊鼓提前作部署。黃竹坑站新一期項目開展軟銷，有望10月開售。近日豪宅新盤交投轉密，何文田站項目有四房單位以雙破頂價售出。
●黃竹坑站Blue Coast II有望10月開售
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期項目Blue Coast II，周一(16日)開始委託代理宣傳，有機會10月開售。今期提供558伙，戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房。同系列第3B期Blue Coast於今年4月開售，至今沽出571伙，套現約108億元，平均每伙成交價約1,900萬元，平均成交呎價約25,000元。
●北角海璇II四房成交價4,780萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，月內頻錄承接，周一(16日)招標售出第3座8樓A室，實用面積1,492方呎，四房間隔，連同1個車位以4,780萬元沽出，呎價約32,038元。
●何文田站朗賢峯第IIA期四房4,132萬雙破頂價沽
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，今(16日)通過招標錄得兩宗成交，共涉逾6,470萬元，其中一伙四房單位以4,132.9萬元雙破頂價沽出，為1座20樓B室，實用面積1,433方呎，屬四房雙套間隔，成交呎價約28,841元，成交價及呎價均創項目開售以來最高。
●石硤尾緹外四房單位逾1.9億元沽
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周一(16日)招標售出第5座2樓A室分層戶，實用面積4,437方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以逾1.9億元連同2個住宅停車位成交，呎價約43,227元。上述為項目在9日內第3宗成交，共套現逾6.6億元。
●屯門NOVO LAND第3B期單日沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周一(16日)售出3伙，成交價介乎369.26萬至529.2萬元，共涉1,268.85萬元。其中Fiskars 第2A座19樓C室，實用面積292方呎，一房間隔，成交價370.39萬元，呎價約12,685元。項目於月內累沽約39伙。
●啟德海灣第1期兩房呎售約18,557元
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，今(16日)錄得第2B座17樓B室，實用面積474方呎，兩房連儲物室間隔，成交價879.6萬元，呎價約18,557元。
●屯門意嵐三房824萬元獲承接
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(16日)錄得第3座19樓A室的成交，單位實用面積653方呎，三房間隔，以824.8萬元成交，呎價約12,631元。