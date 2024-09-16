黃竹坑站項目展軟銷　何文田盤四房做價雙破頂

市場預期美國將會減息，全新盤密鑼緊鼓提前作部署。黃竹坑站新一期項目開展軟銷，有望10月開售。近日豪宅新盤交投轉密，何文田站項目有四房單位以雙破頂價售出。

●黃竹坑站Blue Coast II有望10月開售

●北角海璇II四房成交價4,780萬元

●何文田站朗賢峯第IIA期四房4,132萬雙破頂價沽

●石硤尾緹外四房單位逾1.9億元沽

●屯門NOVO LAND第3B期單日沽3伙

●啟德海灣第1期兩房呎售約18,557元

●屯門意嵐三房824萬元獲承接

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(16日)錄得第3座19樓A室的成交，單位實用面積653方呎，三房間隔，以824.8萬元成交，呎價約12,631元。