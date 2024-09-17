鄧建初：外資持續沽空港股　浴缸理論適時進退

自上屆美國總統特朗普掀起中美貿易戰幔，外資主力沽空，港股江河日下，開展了漫長的跌市。北水力挽狂瀾，港股偶爾出現大反彈，造成難辨牛熊的忽上忽落市況。個別圖表分析工具及傳統智慧漸已失效，前者之簡單平均線及較深奧之波浪理論，在上沖下洗的市場中屢次中伏；有智慧不如趁勢之傳統智慧亦發揮不了作用。

箇中原因是恒指成分股數目不少，而市場參與者資金不足。在外資持續沽空下，北水採取短炒策略，利用「浴缸理論」應付來勢洶洶的沽空盤。低位伺機撈貨，升至一定程度，套取利潤，再轉移至下一批股票，以維持相當之成交額，等待時機才大舉出擊。

美國持續加息期間，高息中特股跑贏恒指表現，持貨者皆有利潤在手。預期美國於本周三議息時宣布減息，卻見跌市中當救生圈的高息中資電訊股、石油股及內銀股皆跌幅顯著，相反飽受摧殘之科網股反彈幅度頗為可觀。故而精通「浴缸理論」之輪流炒，適時上車落車，才可於此變幻莫測的股市中分一杯羹。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)