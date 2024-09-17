鄧聲興：領展受惠聯儲局減息已無懸念

領展2024年3月底止財年收益及物業收入淨額分別按年增長11%及9.5%，達到135.78億港元及100.7億港元，增幅主要由於2023年3月完成收購新加坡資產，加上較早前在澳洲及中國內地收購的項目開始提供全年收入貢獻。截至2024年3月31日，領展物業組合的估值為2,359.79億港元。預料未來領展進一步在亞太區擴展其他資產類別及業務。其中，2023/2024年度可分派收入總額按年增長6.4%至67.18億港元，股息率達至約8厘。且自7月初以來，領展便開展一波升浪，雖然從底部29.75元計起，股價累計升幅已超過20%，但走勢仍持續向上，預料股價仍有上升空間。股份阻力位42.8元，支持位33元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)