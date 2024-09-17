The YOHO Hub II新價單推94伙 兩房折實683.43萬起
2024年09月17日 12:54
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新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，周二(17日)公布新一張價單，涉及項目第6座的94個單位，折實平均呎價約14,338港元，兩房折實售價683.43萬元起。現樓示範單位將於周三(18日)開放予公眾參觀，周五(20日)接受認購登記。
新地副董事總經理雷霆形容，今批單位屬「黃金機會無敵價」，隨着減期周期開始，為市民提供資產配置機會，投資者將會買樓收租，租樓人士亦會置業改善生活，現時租金表現理想，增強市場入市信心。
新地代理執行董事陳漢麟稱，今批單位涵蓋34伙兩房及60伙三房戶，實用面積462至905方呎，最高折扣為15.5%，折實呎價約13,008至15,603元，折實售價最高1,296.5萬元。
是次入場單位6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，呎價約14,793元。至於三房入場單位為6座3樓B室，實用面積538方呎，折實售價752.47萬元，呎價約14,544元。
資料顯示，項目今年4月公布首張價單，當時折實平均呎價同為約14,338元。其後5月加推兩張價單，折實平均呎價約15,038及約16,188元。