The YOHO Hub II新價單推94伙　兩房折實683.43萬起

新地副董事總經理雷霆形容，今批單位屬「黃金機會無敵價」，隨着減期周期開始，為市民提供資產配置機會，投資者將會買樓收租，租樓人士亦會置業改善生活，現時租金表現理想，增強市場入市信心。

新地代理執行董事陳漢麟稱，今批單位涵蓋34伙兩房及60伙三房戶，實用面積462至905方呎，最高折扣為15.5%，折實呎價約13,008至15,603元，折實售價最高1,296.5萬元。

是次入場單位6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，呎價約14,793元。至於三房入場單位為6座3樓B室，實用面積538方呎，折實售價752.47萬元，呎價約14,544元。

資料顯示，項目今年4月公布首張價單，當時折實平均呎價同為約14,338元。其後5月加推兩張價單，折實平均呎價約15,038及約16,188元。