港交所陳翊庭：香港國金中心地位未見被削弱
2024年09月17日 13:02
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港交所行政總裁陳翊庭（左一）、港交所主席唐家成（右一）
經濟學人智庫(EIU)早前發表報告指，香港過分依賴中國市場，作為國際金融中心將在未來嚴重削弱。香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭「派定心丸」，指本港剛迎來今年全球第二大新股，體現了香港資本市場的魅力及深度，「若然地位不保，好難睇到如此龐大的新股可以在港上市」，「真係感覺唔到(香港作為國金中心)被削弱」。不過強調，港交所會「繼續努力」，除了國家支持，自身也會做好本份。隨着即將進入減息周期，將會利好股票市場，特別集資活動。
內地家電龍頭美的集團(00300)周二(17日)在港掛牌，集資310.14億元。若全數行使超額配股權8,489.32萬股，集資額將推高至356.66億元。
她承認現時港股市場有許多中資企業，但這是反映投資需求，若沒有投資者，企業將無法上市。港交所正積極吸國際企業來港，未來也會繼續做相關的推廣工作，包括推介本港獨有的互聯互通機制，讓企業能夠接觸內地資金。
她又提到，阿里巴巴(09988)完成雙重第一上市後獲納入港股通，並實現「價量齊升」，除了南下「北水」買入，也很多外地資金，由資金流可見，內地投資者渴求多元資產配置。
陳翊庭上月底與港交所主席唐家成到北京與人行行長潘功勝會面。她表示，是次會面屬禮節性拜訪，此行亦有與其他金融部委會面，各方口徑一致，指北京非常支持鞏固香港作為國際金融中心。對於中國證監會4月下旬時公布的5項惠港措施，其中，交易所買賣基金(ETF)互聯互通擴容已落實，而將房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通、人民幣股票交易櫃台納入港股通等措施亦如火如荼中進行。
另外，將於下周一(23日)實施的「打風開市」。陳翊庭感謝業界對新安排的支持和配合，港交所亦一直與業界緊密聯繫並進行演練，現時99.9%的券商已準備就緒，對於少量券商因自身原因未準備好，港交所會單對單跟進，以確保其服務的投資者得悉新安排的運作。