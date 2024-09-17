港交所陳翊庭：香港國金中心地位未見被削弱

她承認現時港股市場有許多中資企業，但這是反映投資需求，若沒有投資者，企業將無法上市。港交所正積極吸國際企業來港，未來也會繼續做相關的推廣工作，包括推介本港獨有的互聯互通機制，讓企業能夠接觸內地資金。

陳翊庭上月底與港交所主席唐家成到北京與人行行長潘功勝會面。她表示，是次會面屬禮節性拜訪，此行亦有與其他金融部委會面，各方口徑一致，指北京非常支持鞏固香港作為國際金融中心。對於中國證監會4月下旬時公布的5項惠港措施，其中，交易所買賣基金(ETF)互聯互通擴容已落實，而將房地產投資信託基金(REITs)納入滬深港通、人民幣股票交易櫃台納入港股通等措施亦如火如荼中進行。

另外，將於下周一(23日)實施的「打風開市」。陳翊庭感謝業界對新安排的支持和配合，港交所亦一直與業界緊密聯繫並進行演練，現時99.9%的券商已準備就緒，對於少量券商因自身原因未準備好，港交所會單對單跟進，以確保其服務的投資者得悉新安排的運作。