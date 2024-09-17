美聯租金走勢圖8月再升1.26%　連漲6個月創近5年高

受惠暑假傳統租務旺季的帶動，不少內地及海外學生赴港升學，連同外來專才來港，為香港帶來新增的租住需求，令住宅租金持續攀升。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，該行「租金走勢圖」8月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.88元，按月升約1.26%，連升6個月，並創自2019年9月後的近5年新高，較2019年7月約38.33元的歷史高位僅低約1.17%。

租金與樓價走勢背馳的情況罕見，連續兩年「租金升、樓價跌」為歷史首次出現。以2023年至今計算，「美聯樓價指數」跌約12%，而美聯「租金走勢圖」則升約13%。

上月10大屋苑中有6個屋苑呎租上升。當中荔枝角美孚新邨按月升幅最大，按月升約4.3%；紅磡黃埔花園及東涌映灣園分別升約2.2%及約1.9%；鰂魚涌太古城與天水圍嘉湖山莊則齊升約1.7%；沙田第一城亦錄1.6%的按月升幅，平均呎租直逼45元。反觀，餘下4個屋苑平均呎租則按月下跌，鰂魚涌康怡花園跌幅最大，跌約2.8%；茶果嶺麗港城、將軍澳新都城及鴨脷洲海怡半島則按月輕微下跌約0.9%、約0.5%及約0.3%。

鐵路盤方面，8月份部分鐵路沿線屋苑的按月呎租升幅比起十大屋苑更突出，當中上環站帝后華庭按月升約7.4%，佐敦站港景峯及旺角站SKYPARK呎租分別升約6.9%及約6.8%；朗屏站朗屏8號與黃大仙站現崇山各錄約6.1%及約5.4%按月升幅。