國泰8月載客量增近16%　連續兩月突破200萬人次

貨運量方面，國泰8月份運載12.4萬噸貨物，較去年同月增加6.3%。月內貨物收入噸千米數按年下跌0.9%，運載率下跌1.7個百分點至57.1%，而可用貨物噸千米數則按年增加2.1%。首8個月，載貨量較去年同期增加9.8%至97.04萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.8%，而貨物收入噸千米數則上升3.2%。

客運顧客及商務總裁劉凱詩表示，8月仍然是傳統夏季旅遊高峰期，延續7月的強勁客運需求，單月載客量連續兩個月突破200萬人次，更於8月10日錄得接近75,000人次載客量，創疫後單日新高。8月份的貨運需求持續穩健，延續過去數月的走勢，月底的貨運需求回升，符合踏入年末傳統旺季的預期。

展望未來，劉表示十一長假即將來臨，內地顧客於長假期外遊的預訂數字理想，當中以東南亞國家最受歡迎，前往日本及南韓的需求亦旺盛。另隨着9月下旬進入傳統旺季，預期貨運需求十分穩健，除電子商務相關貨運持續增加外，預期由內地、東南亞及印度出口的高科技及電子產品亦有增長。

國泰又稱，已於9月13日完成回購於2020年資本重組計劃向香港政府發行的所有認股權證，總代價約為15.3億港元。連同之前已派發的24.4億港元優先股股息，國泰合共向香港政府支付了接近40億港元。