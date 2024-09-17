北京•御翠園將以準現樓形式登場　聯排府邸主力戶型3710方呎

由長江實業集團旗下和記地產集團的豪宅項目北京•御翠園，即將以準現樓形式登場。項目位處北京朝陽區地段，坐擁便捷交通網絡、國際化購物中心等完善配套，周邊更匯集眾多商業、文化、藝術及公園等休閒設施；在東四環地區，該項目為近十多年來的豪宅新盤。

北京•御翠園整體佔地面積近108萬方呎，由18幢城市聯排府邸及8幢16至18層觀景高層大宅組成，滿足不同階層及年齡層的多元需求。其中，城市聯排府邸主力戶型建築面積約3,710方呎，另有小量建築面積約4,300方呎的單邊單位。

兩款戶型均採用地上3層地下1層、五房兩廳四衛的設計。值得一提的是，首批聯排府邸地庫擁有高達22呎的罕見設計，可容納住戶多元興趣喜好，如桌球、健身、紅酒或藝術珍品收藏等。

至於，觀景高層大宅主推兩款三房戶型，建築面積分別約1,500方呎及約1,990方呎，兩梯兩戶設計兼顧生活便捷與住戶私隱。當中，約1,990方呎戶型的實用率高達82%；同時，該戶型擁有近700方呎的巨型客飯廳，闊度高達17呎。偌大的客飯廳别具宴會廳氣派，不僅可輕鬆容納家庭或私宴聚會，更可按住戶喜好打造私人藏書區、音樂天地、健身區，甚至親子遊玩區。

除了寬敞舒適的室內空間外，項目在建築用料和公共區域裝潢上亦別具心思。高層大宅大堂選用高級石材搭配豪華水晶燈；聯排府邸外立面採用大面積石材。該項目另一大亮點是高層樓座南北逾260呎的超闊樓距，每戶房間都能擁有優越視野及充足的自然採光，而樓宇之間更有大片綠化園林。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京•御翠園的獨特價值在於地段結合資源的聯乘優勢。項目坐落於被譽為「CBD後花園」的北京朝陽區，周邊商區林立、交通便利，教育及醫療等生活配套非常完善，更有多座城市公園環繞。