英國成真正「歐洲病夫」 因長期病而失業或達430萬人

外媒引述英國公共政策研究所(Public Policy Research)的新報告指出，英國面臨的國民健康問題已達「歷史級」。報道更戲稱，英國是十足的「歐洲病夫」(sick man of Europe)。

英國公共政策研究所研究缺勤趨勢，發現自2020年以來，由於長期病患而缺勤或失業的國民數量急劇上升。再將其與2024年初因為長期病患而缺勤的人數作比較，由此發現，與2020年之前的趨勢持續下去相比，料有90萬名工人因為長期病患而失業。研究人員警告，該數字或大幅增加。

研究人員稱，雖然難以預測未來幾年因為疾病導致勞動力流失的增長，是否趨於穩定或持續增長，但若增長率繼續保持2020年以來的速度，料因疾病導致的缺勤人數將達430萬。

報告的結論是，英國國民醫療服務體系陷困境，同時強調長期疾病如何影響生產力及勞動力供應。

「歐洲病夫」常被用於形容正在經歷經濟動盪或社會動盪的國家。早年，向來被視為經濟火車頭的德國，因為經濟增長不振，遭外媒戲稱為歐洲病夫。惟上述的新報告，卻反映出英國成為真正的「病夫」。