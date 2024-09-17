新盤氣氛轉熱　元朗站項目推新價單94伙應市

新盤市場氣氛升溫，多個新盤節日檔期加推單位，元朗站現樓項目原價加推全新價單，涉及94個單位，有機會下周展開銷售。市區樓盤亦相繼推出新一批單位，觀塘及西營盤新盤分別加推16及22伙。

The YOHO Hub II新價單推94伙 兩房折實683.43萬起

新地副董事總經理雷霆形容，今批單位屬「黃金機會無敵價」，隨着減期周期開始，為市民提供資產配置機會，投資者將會買樓收租，租樓人士亦會置業改善生活，現時租金表現理想，增強市場入市信心。

新地代理執行董事陳漢麟稱，今批單位涵蓋34伙兩房及60伙三房戶，實用面積462至905方呎，最高折扣為15.5%，折實呎價約13,008至15,603元，折實售價最高1,296.56萬元。

是次入場單位6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，呎價約14,793元。至於三房入場單位為6座3樓B室，實用面積538方呎，折實售價752.47萬元，呎價約14,544元。

資料顯示，項目今年4月公布首張價單，當時折實平均呎價同為約14,338元。其後5月加推兩張價單，折實平均呎價約15,038及約16,188元。

美聯布少明：The YOHO Hub II入伙後呎租料達50元

●港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II新一張價單推出第6座的94個單位，折實平均呎價約14,338港元，兩房折實售價683.43萬元起。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目開價屬「勁具競爭價」，反映發展商積極推盤，料可吸引租轉買、換樓客及長線收租客追捧，估計入伙後呎租可達50元水平，租金回報逾3.5厘。

布少明表示，美國聯儲局議息日子臨近，料新盤將於息口走勢明朗化後持續推售，市場購買力會遂步釋放，預期全月一手交投可錄約800宗，下月將進一步回升。二手市場料全月將錄得約3,000宗成交，下月可增至3,600宗水平，相信樓價亦將止跌回穩。

中原陳永傑：The YOHO Hub II料可吸租轉買客戶

●中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，The YOHO Hub II是次推出的6座位置更佳，即使跟首張價單同價，但若以質素相比，售價更吸引。

他指出，項目臨近現樓，內地買家不用擔心樓盤爛尾，增加吸引力。元朗區租盤短缺，預料入伙後呎租可達約45元，租金回報近4厘。加上美國減息勢在必行，相信可吸引一向捱貴租的租客轉租為買，減息令供平過租重臨，相信亦可吸引長線投資者入市。料今批第6座單位，可承接上次8座的暢旺銷情，勢必「一Q清枱」。

海璇II周二再沽2伙 套現逾1億港元

據成交紀錄冊，售出單位包括3座17樓A室，實用面積1,492方呎，四房連套房間隔，以5,938.88萬元售出，呎價約39,805元。

另一伙為3座12樓B室套三房單位，實用面積1,155方呎，成交價4,100.25萬元，呎價約35,500元。

瓏珀山不足4個月累售77伙 套現近16億元

今日售出單位包括第1期Crown Tower的10樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套房間隔，連車位成交價為2,576萬元，呎價約17,242元。另一伙為第2期King Tower 2的7樓D室，實用面積990方呎，套三房設計，以1,578萬元連車位售出，呎價約15,939元。

Bal Residence加推新價單16伙 折實售價514萬元起

該批單位實用面積338至349方呎，扣除最高20.75%折扣後，折實售價514.58萬至561.09萬港元，呎價約15,090至16,596元，平均折實呎價約15,658元，屬原價加推。

他指出，受美國減息利好消息帶動，近月本港樓市氣氛向好，買家趁減息前加快入市。過去周末項目錄得過百人次參觀，多人要求購入高層單位。

西營盤尚逸加推新價單22伙 折實售價469萬起

●大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(17)加推第6號價單，涉及22個單位，當中包括發展商推出的「住宅單位大抽獎」連平台特色戶，撇除該單位計，其餘21個屬標準分層單位，開放式戶型折實售價最低469.15萬港元，呎價約22,026元起。

今批推出的標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積215至474方呎，售價及呎價最低單價均為26樓E室，實用面積215方呎。至於售價及呎價最高則為32樓C室，實用面積474方呎，三房間隔，折實售價1,382.19萬元，呎價約29,160元。

此外，新價單亦包括發展商送出供買家抽獎的特色戶，單位為5樓C室，實用面積177方呎，開放式設計，平台面積39方呎，售價為400萬元，呎價約22,599元。

直至目前為止，該盤已售出120個單位，除了33樓特色單位以外，其餘單位已全數推出。