聽濤雅苑兩房銀主盤2個月劈76萬沽　呎價插穿1.1萬元

銀主盤減價出貨，馬鞍山聽濤雅苑同類兩房單位，放盤約兩個月，累減76萬元售出，成交價560萬元，呎價約10,646元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，柴灣建業大樓高層C室，實用面積約257方呎，無裝修，叫價258萬元，最終以218萬元沽出，呎價約8,482元，新買家為外區投資客，計劃購入單位重新裝修後出租。

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九龍區

●中原陳漢稱，西南九龍君滙港3座中層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，以908萬元易手，呎價約16,784元，原業主於2007年5月以421萬元購入，持貨約17年帳面獲利487萬元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣星匯居2座高層A室，實用面積約600方呎，三房間隔，以860萬元放盤約4個月，即獲外區客接洽，雙方經議後以818萬元成交，呎價約13,633元，新買家為換樓客，睇樓兩次後購入單位。

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新界區

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山聽濤雅苑6座中層B室銀主盤，實用面積約526方呎，兩房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價636萬元，累減76萬元，獲買家以560萬元承接，減幅約11.9%，呎價約10,646元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山9月暫錄約30宗二手買賣，按月跌約25%，其中嵐岸7座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，議價後以599萬元易手，呎價約12,402元，新買家為上車客。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期10座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價650萬元放盤，放盤約8個月，其後隨市況減價至560萬元，近期獲買家洽詢，議價後以538萬元承接單位，呎價約12,200元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣五塊田村單號村屋全幢，套三房間隔，望山景及海景，叫價1,700萬元，減價172萬元，以1,528萬元成交，減幅約10.1%。

●中原趙愛蓮稱，大埔新達廣場1座中層F室，實用面積約489方呎，兩房間隔，議價後以630萬元沽出，呎價約12,883元，新買家為上車客用家，原業主於2019年以710萬元購入單位，約5年帳面蝕讓約80萬元，貶值約11%。

●美聯楊浩然稱，大埔嵐山2座低層H室，實用面積約822方呎，套三房間隔，以690萬元放售，獲本地家庭客洽購，終議價40萬元，以650萬元承接，呎價約7,908元，原業主2014年以635.7萬元購入單位，約10年帳面僅賺14.3萬元，近乎平手離場。

●祥益黃慶德表示，屯門邁亞美海灣4座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，獲區外退休人士，見可住近親友，加上單位剛完成翻新工程，附設基本傢電，毋須額外花費裝修，決定即睇即買以380萬元「一筆過」購入作自住之用，呎價約8,155元。

●中原林恩信指，荃灣綠楊新邨9月速錄4宗買賣，已追平上月全月，該盤P座中高層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，7月叫價750萬元，兩度調低售價，最新叫價650萬元，獲買家洽購，減至620萬元成交，呎價約10,653元。

●中原麥耀倫表示，荃灣海灣花園4座低層B室，實用面積約533方呎，三房間隔，望內園，叫價650萬元，經過多次調整叫價，累減192萬元，減幅約30%，以458萬元沽出，呎價約85,93元，新買家為外區上車客。

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