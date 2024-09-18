東方日報B1：地產股炒高　未必「息」起舞

資金率先炒作減息效應，對息口敏感的香港地產及中資科技板塊呈強，並帶挈恒生指數連升4個交易日，並收復20天線(現處17,538點)。儘管在北水「缺席」下，成交仍然偏靜，全日只得630.92億元，但按日增長31.44%。不過，摩根大通認為，落實減息後，香港地產股不一定跑贏大市。

市場觀望聯儲局議息結果，恒指周二(17日)低開35點後，一度跌53點，低見17,368點，其後掉頭高走，最多曾升293點，高見17,715點，收市報17,660點，揚237點或1.37%，4日累計漲551點或3.22%。國企指數升85點或1.41%，收報6,176點；科技指數升39點或1.12%，收報3,536點。

摩根大通指，受惠減息預期，香港地產股自7月初以來的表現勝恒指。如果負債比率不改，息口每降一厘，地產股2025年度核心盈利(不計收租物業公允值變動)平均多3.7%，其中新世界能減省逾13億元財務成本，盈利飆5倍，業績改善幅度冠絕報告內的地產股。

然而，由於樓市、寫字樓和零售表現仍然不慍不火，市場已消化減息帶來的利好，該行認為美國落實減息後，地產板塊的表現不一定好過大市，建議優先選擇股息確定性較高、承諾股份回購，以及涉及必需消費品的股份。

交銀國際則估計，中資電商2024年全年GMV增速達8%，阿里表現睇齊大市，京東會輕微跑輸，僅得6%增長，在美國上市的拼多多為行業最牛，增速達18%。

資深股評人陳炳強表示，港股近日走勢回穩，但內地中秋假期期間，港股通暫停，料恒指反彈力度不足，短期向上突破機會不大，待假期後才有望繼續反彈，但上方18,000點阻力不輕。