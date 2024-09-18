【東方日報產評】中美激爭話語權　貿戰升級出重拳

近期歐美先後對中國重點商品大幅加徵關稅，美國更聯同盟友加緊截斷高端晶片及相關設備輸華，務求全方位打擊中國經濟發展；作為行動配套，多家外資投行近日都下調中國經濟增長預測，接下來好可能要動中國信貸評級的主意，務求向低迷的中國資產多踩一腳。可以預見，中國經濟外部挑戰巨大，得善用財政及貨幣政策力度，加大刺激內部需求，並讓資本市場起動，更好地服務實體經濟，為第四季甚至明年開局提早做好鋪墊。畢竟中美博弈已無退路，來自貿易戰升級對雙方經濟的衝擊只會愈來愈大，且得為美國大選後兩強激鬥進一步升級作最壞打算及最佳準備。

美國政府深明，單靠意識形態難以長期拉攏盟友全力對付中國，畢竟中國是全球最大的貿易與消費國，與華關係乃「利之所在」。是故，拜登政府將矛頭指向中國「產能過剩」，直指中國商品以低價傾銷全球，打冧本地產業，威脅本地企業生計，從而挑動各盟友齊齊劍指中國。

繼歐美向中國電動車等商品大幅加徵關稅後，白宮擬加強對低價進口商品的監管。此舉一旦成事，意味美國消費者將無法享受中國價廉物美的商品，但是否願意因而改付較高價格買美國貨，從而惠及本地零售商，不無疑問。另一副作用，乃令美國整體消費物價上升的話，變相加大消費者開支，物價回升，分分鐘會令美國通脹反彈，並加大滯脹風險。

當然，此舉對中國的影響不小。有別於目前中國出口至美國的電動車數量有限，加徵關稅即時影響不大，如今中國不少成衣、日用品都透過電商平台以高「性價比」在美國大賣，由於這些貨品以包裹寄到美國，貨值往往低於徵稅門檻，據白宮估計，過去10年這類免稅包裹出貨量由約1.4億件增至逾10億件，也令大部分中國商品避過美國關稅。嚴格而言，美國針對中國的貿易戰，由大額、戰略型商品，擴展至更精細、涉量更大、層面更廣的商品類別，令這場貿易戰變得更全面，影響更大。

中美兩地的貿易往來，無可避免涉及資料與數據，如今美國就是將所有來自中國的商品，冠以「數據安全」、「威脅本地企業」等惡名來抹黑打擊，卻沒充分檢視本地企業與產業的競爭力，也沒有真心真意維護全球自由貿易，眼中只有「固霸」兩字。不過，得謹記，當中美貿易量持續下降，後果必然是逼中國檢視美債持倉去向，美元信用是否無堅不摧，且拭目以待。

中美博弈發展下去，中國固然要捱打，畢竟要深耕一帶一路、東盟、金磚國等新興市場需時，不可能一下子彌補歐美市場的缺口，但憑着體制優勢，在新的起步點出發，走自主發展道路，是中國應對這大棋局的主戰略。設法保持內部需求的同時，致力提升中國商品的競爭力，配合電子商務和數字貿易等新經濟發展推動，中國自可重構出可靠的國際貿易新版圖，若不做低增長的歐美市場生意也沒甚麼大不了，屆時就可見到國際貿易話語權花落誰家。